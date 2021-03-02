Зеленский назначил главой Херсонской области бывшего сотрудника ДТЭК Ахметова
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Президент Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Сергея Козыря, который до этого три месяца временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА.
Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ №83/2021 президент подписал 1 марта.
Сергей Козырь занимал должность заместителя главы Херсонской ОГАП с сентября 2019 года.
Согласно биографической справке на сайте облгосадминистрации, до прихода на госслужбу, в марте - августе 2019 года Козырь официально был безработным. До этого с сентября 2017 года работал начальником смены, начальником участка по добыче угля шахтоуправления "Днепровское" ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь".
В 2017 году работал директором "Шахты им. Калинина" госпредприятия "Донецкая угольная энергетическая компания" (ДУЭК), хотя сама шахта с 2014 года находится на оккупированной территории. В целом на шахтах ДУЭК Козырь работал с 2004 года, за исключением января-августа 2015 года, когда он также работал в "ДТЭК Павлоградуголь".
Сергей Козырь родился в 1984 году в Донецке. В 2007-м окончил Донецкий национальный технический университет по направлению "разработка месторождений полезных ископаемых", в 2009-м – Донецкий национальный технический университет по специальности "финансы". В 2014 году получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете.
Как сообщалось, 3 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева гендиректором концерна "Укроборонпром".
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