Корбан стал совладельцем сети магазинов электроники "Цитрус"
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Днепровский бизнесмен Геннадий Корбан стал совладельцем ООО "ЗТ-ІНВЕСТ", которое является одним из юрлиц сети магазинов электроники "Цитрус".
По данным Opendatabot, Корбану владеет 50% уставного фонда компании, ранее принадлежавшие сооснователю сети Дмитрию Зинченко, обратило внимание отраслевое издание ain.ua.
В госреестре юрлиц Минюста Корбан действительно числится совладельцем компании, ему принадлежит 801,5 тыс. грн в уставном фонде. Такой же долей владеет Григорий Топал. При этом в статусе одного из бенефициаров до сих пор указан Дмитрий Зинченко, но размер его взноса в уставный фонд равна 0 грн.
ООО "ЗТ-ІНВЕСТ" – это одно из юрлиц сети "Цитрус", на него, согласно данным "Укрпатента", оформлены торговые марки и логотипы сети.
По данным YouControl, со времени основания этого ООО его двумя совладельцами были Дмитрий Зинченко и Григорий Топал. 25 февраля 2021 года данные поменялись и в перечне совладельцев появился Корбан.
Как отмечает издание, в последнее время между совладельцами продолжался конфликт. В частности, летом 2020 года Зинченко заявил о попытке рейдерского захвата компании, обвинив в этом Топала.
По словам некоторых сотрудников, проблемы в "Цитрус" между основателями начались за два месяца до этого объявления по неизвестным причинам.
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Зинченко свою долю потерял, следующим потеряет долю Григорий Топал..
ничего не обычного.. обычные "гешефты" в стиле "Приват"..
Скільки вони ще в 90-х захватили.
Подивися хоча б на Ахметова. Скільки всього відібрав. І ніфіга не оновлює. Одне старйо доживає останні роки на його заводах та ГОКах. Просто жесть. . .