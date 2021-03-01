Корбан стал совладельцем сети магазинов электроники "Цитрус"

Днепровский бизнесмен Геннадий Корбан стал совладельцем ООО "ЗТ-ІНВЕСТ", которое является одним из юрлиц сети магазинов электроники "Цитрус".

По данным Opendatabot, Корбану владеет 50% уставного фонда компании, ранее принадлежавшие сооснователю сети Дмитрию Зинченко, обратило внимание отраслевое издание ain.ua.

В госреестре юрлиц Минюста Корбан действительно числится совладельцем компании, ему принадлежит 801,5 тыс. грн в уставном фонде. Такой же долей владеет Григорий Топал. При этом в статусе одного из бенефициаров до сих пор указан Дмитрий Зинченко, но размер его взноса в уставный фонд равна 0 грн.

ООО "ЗТ-ІНВЕСТ" – это одно из юрлиц сети "Цитрус", на него, согласно данным "Укрпатента", оформлены торговые марки и логотипы сети.

По данным YouControl, со времени основания этого ООО его двумя совладельцами были Дмитрий Зинченко и Григорий Топал. 25 февраля 2021 года данные поменялись и в перечне совладельцев появился Корбан.

Как отмечает издание, в последнее время между совладельцами продолжался конфликт. В частности, летом 2020 года Зинченко заявил о попытке рейдерского захвата компании, обвинив в этом Топала.

По словам некоторых сотрудников, проблемы в "Цитрус" между основателями начались за два месяца до этого объявления по неизвестным причинам.