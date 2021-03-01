БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1716 відвідувачів онлайн
Новини РітейлКорпоративні відносини
15 423 19
Корбан (12) магазин (202)

Корбан стал совладельцем сети магазинов электроники "Цитрус"

Новини БізнесЦензор Рітейл Корпоративні відносини

Корбан стал совладельцем сети магазинов электроники

Днепровский бизнесмен Геннадий Корбан стал совладельцем ООО "ЗТ-ІНВЕСТ", которое является одним из юрлиц сети магазинов электроники "Цитрус".

По данным Opendatabot, Корбану владеет 50% уставного фонда компании, ранее принадлежавшие сооснователю сети Дмитрию Зинченко, обратило внимание отраслевое издание ain.ua.

В госреестре юрлиц Минюста Корбан действительно числится совладельцем компании, ему принадлежит 801,5 тыс. грн в уставном фонде. Такой же долей владеет Григорий Топал. При этом в статусе одного из бенефициаров до сих пор указан Дмитрий Зинченко, но размер его взноса в уставный фонд равна 0 грн.

ООО "ЗТ-ІНВЕСТ" – это одно из юрлиц сети "Цитрус", на него, согласно данным "Укрпатента", оформлены торговые марки и логотипы сети.

По данным YouControl, со времени основания этого ООО его двумя совладельцами были Дмитрий Зинченко и Григорий Топал. 25 февраля 2021 года данные поменялись и в перечне совладельцев появился Корбан.

Как отмечает издание, в последнее время между совладельцами продолжался конфликт. В частности, летом 2020 года Зинченко заявил о попытке рейдерского захвата компании, обвинив в этом Топала.

По словам некоторых сотрудников, проблемы в "Цитрус" между основателями начались за два месяца до этого объявления по неизвестным причинам.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  ain.ua


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+9
Це не той Корбан, що є рейдером Коломойського?
показати весь коментар
02.03.2021 06:36
+7
ага.. то самый..
Зинченко свою долю потерял, следующим потеряет долю Григорий Топал..
ничего не обычного.. обычные "гешефты" в стиле "Приват"..
показати весь коментар
02.03.2021 08:39
+7
Фух, ну наконец мальчик Геша занялся любимым хобби) А то я как-то за этого европионэра переживать начал даже)
показати весь коментар
02.03.2021 09:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це не той Корбан, що є рейдером Коломойського?
показати весь коментар
02.03.2021 06:36 Відповісти
ага.. то самый..
Зинченко свою долю потерял, следующим потеряет долю Григорий Топал..
ничего не обычного.. обычные "гешефты" в стиле "Приват"..
показати весь коментар
02.03.2021 08:39 Відповісти
Восстановить Освенцим...
показати весь коментар
02.03.2021 10:48 Відповісти
Якщо Корбан прийшов в Цитрус, Цитрусу прийшов пістець. Куди Корбан не приходить, там вже жопа і це початок катастрофи.
показати весь коментар
02.03.2021 11:51 Відповісти
Рейдер Коломойского вышел на охоту. Всем "интересным" приготовится, проблемы не за горами, ваш актив может понадобится "правильным" людям.
показати весь коментар
02.03.2021 09:21 Відповісти
Фух, ну наконец мальчик Геша занялся любимым хобби) А то я как-то за этого европионэра переживать начал даже)
показати весь коментар
02.03.2021 09:43 Відповісти
Зинченко думал Топал, а оказался Корбан)))
показати весь коментар
02.03.2021 09:56 Відповісти
Какое интелектуальное лицо
показати весь коментар
02.03.2021 10:47 Відповісти
Корбан сделал предложение, от которого они не смогли отказаться...
показати весь коментар
02.03.2021 10:51 Відповісти
Отказ был смерти подобен ))
показати весь коментар
02.03.2021 11:25 Відповісти
Я все удивляюсь их расторопности! у нас страна случайно не Старый Израиль называется? при 0,2% от населения Украины всё в Украине принадлежит евреям...
показати весь коментар
02.03.2021 11:47 Відповісти
Ага . . . мафія. Єврейська мафія.
показати весь коментар
02.03.2021 11:53 Відповісти
было бы очень смешно, если бы не было так грустно.... ты забыл что у нас даже царь еврей... всё скупили и даже 73% дятлов.
показати весь коментар
02.03.2021 12:17 Відповісти
А мені взагалі не смішно. Це факт! Це справді так і є. Єврейська мафія.
показати весь коментар
02.03.2021 12:22 Відповісти
"Корбан стал совладельцем сети магазинов электроники "Цитрус"" - я бы удивился если бы Корбан стал сталеваром.
показати весь коментар
02.03.2021 11:48 Відповісти
Віджимати - це не будувати.
Скільки вони ще в 90-х захватили.
Подивися хоча б на Ахметова. Скільки всього відібрав. І ніфіга не оновлює. Одне старйо доживає останні роки на його заводах та ГОКах. Просто жесть. . .
показати весь коментар
02.03.2021 12:24 Відповісти
Переименовуйте цитрус в тухес. Усе.
показати весь коментар
02.03.2021 13:04 Відповісти
 
 