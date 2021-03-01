"Львовгаз" направил досудебные уведомления 45 тысячам должников

С начала 2021 года "Львовгаз" передал в суд 105 заявлений о выдаче судебных приказов по делам должников, еще 45 тысяч клиентов компании получили досудебные уведомления на общую сумму более 10 млн грн.

В пресс-службе компании обращают внимание, что "Львовгаз" передает дела в суд, независимо от суммы задолженности.

"Если потребитель несколько месяцев не платит за доставку газа и не пишет заявление на реструктуризацию долга – имеет все шансы оплачивать счета за распределение газа в судебном порядке", – подчеркивается в сообщении.

При этом бывают случаи, когда потребитель не платит за доставку газа, при этом сумма долга в пределах 500 грн, его дело передают в суд и взыскивают долг, а судебный сбор составит почти половину от долга – 210 грн.

"Львовгаз" вынужден подавать в суд на должников. Уже отправлено около 45 тыс. досудебных предупреждений о необходимости оплатить услугу по распределению газа. Взыскание долгов в судебном порядке приведет к дополнительным финансовым затратам, поэтому советуем потребителям придерживаться платежной дисциплины и своевременно оплачивать предоставленные услуги", – отмечает коммерческий директор АО "Львовгаз" Олег Винцюк.

В компании напоминают, что кроме долга, потребителю придется оплатить судебный сбор – до 2,1 тыс. грн, а также исполнительный сбор – 10% от суммы задолженности. Также возможно вынесение запрета выезда за пределы Украины. В итоге во многих случаях сумма дополнительных расходов превысит сумму, которую потребителю следует оплатить за услугу по распределению газа.

В газораспределительной компании рекомендуют не ждать судебного решения и платить за доставку газа вовремя – ежемесячно до 20 числа. Если потребитель в силу определенных обстоятельств не может вовремя оплатить, он может написать заявление на реструктуризацию долга.