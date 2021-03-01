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Новини Енергетика
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Ахметов (1570) збитки (998) ДТЕК (1261)

"ДТЭК Энерго" Ахметова отчиталось об убытке в 19 миллиардов

Новини БізнесЦензор Енергетика

"ДТЭК Энерго" завершил 2020 год с чистым убытком 19,13 млрд грн при выручке 47,24 млрд грн, по сравнению с прибылью в размере 2,55 млрд грн годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные неаудированной консолидированной отчетности компании, передает Интерфакс-Украина.

Валовая прибыль компании за минувший год составила 4,78 млрд грн, а операционный убыток – 5,47 млрд грн, в том числе из-за списания 7,61 млрд грн в финансовых инструментах.

Кроме этого, негативный вклад в финансовые показатели внес убыток по курсовым разницам в размере 7,13 млрд грн из-за ослабления гривни и финансовые расходы в 7,22 млрд грн, лишь частично компенсированные финансовыми доходами в 1,14 млрд грн.

В компании напомнили, что в 2020 году она снизила добычу угля на 15,7% по сравнению с 2019 годом – до 18,9 млн тонн, а производство электроэнергии сократила на 16,2% – до 23,8 млрд кВт∙ч.

Согласно отчету, чистый денежный поток от операционной деятельности "ДТЭК Энерго" за 2020 год составил 4,02 млрд грн, а капитальные инвестиции – 3,13 млрд грн. В результате денежные средства на конец минувшего года составили 1,55 млрд грн, увеличившись за год на 1,31 млрд грн.

Компания указывает, что если на начало 2020 года ее капитал составлял 7,18 млрд грн, то на конец он стал отрицательным – 16,16 млрд грн, а обязательства выросли на 13,2% – до 93,51 млрд грн.

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Как сообщалось, по итогам трех кварталов 2020 года "ДТЭК Энерго" отчитывалось о чистом убытке в 19,12 млрд грн против 6,29 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года. По итогам первого полугодия прошлого года компания заявляла об убытке в размере 16,52 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн.

При этом благодаря укреплению гривни "ДТЭК Энерго" на курсовых разницах заработало 6,6 млрд грн, что на 6,1 млрд грн превышает показатель 2018 года.

В то же время крупнейшая угледобывающая компания холдинга "ДТЭК Павлоградуголь" в 2019 году получила чистую прибыль в размере 6,72 млрд грн, что на 11% выше, чем в 2018 году.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+13
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01.03.2021 19:15
+12
Я аж заплакав. Кожний рік одні збитки. Але нерухомість купує регулярно.
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01.03.2021 19:49
+8
Пусть путин ему дотации платит.Ведь ахметов - это засланный казачек путина!Кто сорвал в отопительный сезон и в морозы минус 20 поствки электроэнергии со своих тэс.Кто саботировал генерацию электронергии с тэс???Кто не хочет завозить уголь на купленные у Украины тэс?Вндь там вмдоговре прописано об обязательствах взятых припокупке тэс.Нужно или национализировать тэс ,или судить Ахметова за срыв отопительного сезона.Или пусть ахметов платит штрафы и неустойку.Ведь сам ахметов отсудил у государства десятки миллиардов гривен не уплаты налогов в бюджет Украины.Одним словом обваровал Украину по полной ппограмме!!!!
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01.03.2021 19:41
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Пора скидываться.
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01.03.2021 19:15 Відповісти
нужно спасать беднягу)))
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01.03.2021 19:26 Відповісти
Пусть путин ему дотации платит.Ведь ахметов - это засланный казачек путина!Кто сорвал в отопительный сезон и в морозы минус 20 поствки электроэнергии со своих тэс.Кто саботировал генерацию электронергии с тэс???Кто не хочет завозить уголь на купленные у Украины тэс?Вндь там вмдоговре прописано об обязательствах взятых припокупке тэс.Нужно или национализировать тэс ,или судить Ахметова за срыв отопительного сезона.Или пусть ахметов платит штрафы и неустойку.Ведь сам ахметов отсудил у государства десятки миллиардов гривен не уплаты налогов в бюджет Украины.Одним словом обваровал Украину по полной ппограмме!!!!
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01.03.2021 19:41 Відповісти
Я аж заплакав. Кожний рік одні збитки. Але нерухомість купує регулярно.
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01.03.2021 19:49 Відповісти
Кожний рік ПРИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ...
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01.03.2021 23:26 Відповісти
"В среду 31 октября стало известно, что Национальная комиссия по регулированию тарифов в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) компенсировала около 713,68 млн гривен компании Рината Ахметова «Донецкоблэнерго» за поставку электроэнергии на неподконтрольные Киеву территории Донбасса
01.11.2018"
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02.03.2021 13:11 Відповісти
Ребята,кто может кратко объяснить,как при 19ти лярд убытков можно работать?Зачем нужен такой бизнес,если в минусах.....или это обычное нытьё "нема грошей"
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01.03.2021 20:06 Відповісти
очень просто - с убытков не платят налоги) вывели прибыль и спят спокойно)
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01.03.2021 23:06 Відповісти
Більшість корпорацій світу 2020 рік закінчили із збитками. І значно більшими. А МАЗ, МТЗ в Білорусі щороку дають збитковість в 300 млн! Доларів. Так само, як 90% радгоспів Білорусі. Державний сектор Китая щороку продукує збитки на500млрд.доларів
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02.03.2021 10:12 Відповісти
иди в кассу,получи скрепные 82 *****.и не забудь гудку честь отдать!
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02.03.2021 10:22 Відповісти
Дякую, але я маю свій бізнес, виробляю продукцію здатен сам заробляти.хоча минулий рік був дійсно тяжкий.
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02.03.2021 10:35 Відповісти
Тарифы поднимутся в апреле
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01.03.2021 20:15 Відповісти
И что,в податковой поверили,или после взятки там поверят во что угодно?
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01.03.2021 20:17 Відповісти
Очень интересная логика! Здесь пишется, что ослабление гривны им пошло в убыток! А мне помнится, что те же самые особы, летом прошлого года плакали, что укрепление гривны им принесло тоже убыток! Так вы определитесь, вы за Украину или против? Что вам надо: укрепление или ослабление гривны? А то вы напоминаете небезызвестный персонаж, который всегда говорит: "А Баба Яга-против!"
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01.03.2021 20:40 Відповісти
"ДТЭК Энерго" Ахметова отчиталось об убытке в 19 миллиардов - Цензор.НЕТ 8172Такой хороший женщин, а отец - барыга, спекулянт!
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01.03.2021 21:12 Відповісти
Если Ахметов банкрот и не умеет делать прибыльными свои активы без "помощи" государства и подкупленных государственных "барыг", то надо его банкротить , а его имущество продавать тем, кто сможет сделать его активы прибыльными без "помощи" государства.
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01.03.2021 21:20 Відповісти
В статті пишеться про збитки лише однієї структури Ахметова дТЕкЕнерго.
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02.03.2021 10:36 Відповісти
в офшорах значит на 19 миллиардов большие или еще больше.
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01.03.2021 23:01 Відповісти
Прибыль в офшоны а убытки-в Украину
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01.03.2021 23:59 Відповісти
Князь-ботюшка Ринатъ Леонидыч, дай электраенергию для нарiда па пиисять, а не па тыщупиисять - одразу инвестицийонна карма вырастеть)
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02.03.2021 00:32 Відповісти
піздешь. вони всi в "збиткf[", підгодовує колаборантів в ордло, потім ще цю падаль почнут в Україну завозити.
Коли почнуть завозити - відразу біжіть дозвол на зброю оформляти
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02.03.2021 09:08 Відповісти
Більшість державних шахт хронічно збиткові вже30 років
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02.03.2021 10:38 Відповісти
Хтоб сомневался!
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02.03.2021 10:54 Відповісти
Бедняга перестал зарабатывать 300%прибыли и уже в убытке..
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02.03.2021 11:12 Відповісти
Все прибыля в офшорах, в Украине только убытки, и возврат ПДВ с лохов, 20%, неплохо, иди заработай такой дисконт, аха-ха-ха!!!!
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02.03.2021 11:19 Відповісти
тут скорее всего под убытком подразумевают долги населения и структур по электричеству
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02.03.2021 13:06 Відповісти
 
 