ВВП Италии в 2020 году показал максимальный спад со Второй мировой войны

Экономика Италии в 2020 году испытала наихудший спад со времен Второй мировой войны.

ВВП страны рухнул на 8,9%, свидетельствуют окончательные данные статагентства ISTAT. Предварительно снижение оценивалось в 8,8%, передает Интерфакс-Украина.

Объем экономики опустился ниже 1,6 трлн евро, что является самым низким значением с 1997 года, пишет Ansa.

Тем не менее, падение оказалось немного лучше прогнозировавшихся правительством страны 9%, отмечает Trading Economics.

Дефицит бюджета в прошлом году составил 155,6 млрд евро, или 9,5% ВВП. Это максимальное отрицательное сальдо по крайней мере с 1995 года, хотя оно и оказалось ниже официально ожидавшихся 10,8% ВВП.

Рост дефицита обусловлен расходами на поддержку бизнеса и населения, пострадавших от пандемии COVID-19. По итогам 2019 года он составлял минимальные с 2007 года 1,6% ВВП.

На 2021 год итальянское правительство прогнозирует дефицит в размере 8,8% ВВП.

Госдолг в прошлом году вырос до 155,6% ВВП по сравнению со 134,6% ВВП в 2019 году.