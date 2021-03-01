Долг жителей Киева за отопление и горячую воду достиг 4,2 миллиарда

Долг жителей Киева за потребленное тепло и горячую воду составляет почти 4,2 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго", основная часть долга приходится на 225 тысяч столичных домохозяйств.

"Вместе с тем десять крупнейших должников за отопление и горячую воду в Киеве задолжали более 1,6 млн грн. В основном это владельцы жилья в центре Киева площадью более 200 кв. м", – отмечается в сообщении.

"Киевтеплоэнерго" призывает должников реструктуризировать задолженности, для чего необходимо заключить с ним соответствующий договор.

Как сообщалось, 9 февраля Кабинет министров, представители местной власти, Нацкомиссии по госрегулированию тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги (НКРЭКУ) и НАК "Нафтогаз Украины" подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду расти не будут.

Согласно Меморандуму, "Нафтогаз" предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф.

До 1 мая 2021 года правительство, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины должны определить источники компенсации этой разницы в ценах.