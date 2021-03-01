"Укравтодор" потратит 2 миллиарда на строительство новой дороги в Одесский порт

Служба автомобильных дорог в Одесской области подписала соглашение с ООО "Ростдорстрой" на строительство автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-28 Одесса – Южный (М-14) с подъездами к Одесскому морскому порту стоимостью 2,21 млрд грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Новая дорога должна обойти территорию фирмы "Евротерминал", которая установила шлагбаум на существующей дороге в порт, и берет с грузовиков по $16,7 фактически за пропуск, отмечает издание.

Формально фирмам выставляют счета в том числе за услуги душа для водителей, хотя они просто проезжают по территории "Евротерминала" в порт на погрузку или выгрузку товаров.

"Укравтодор" при проведении тендера отклонил заявки турецкой Onur taahhut и ООО "Элит-строй". В итоге аукцион состоялся при участии "Ростодорстроя" и "Автомагистраль-Юг". Победа досталась "Ростдорстрою" со скидкой всего 3,5% от ожидаемой стоимости тендера.

При этом строительство дороги фактически начнется только в 2022 году, хотя "Укравтодор" на презентациях называет эту дорогу одним из немногих своих мегапроектов на 2021 год.

Но на этот год на финансирование проекта запланировано лишь 2% от объема работ в денежном выражении – 48 млн грн, остальные более 2 млрд грн планируют выделить только через год.

Как отмечает издание, компания "Евротерминал" принадлежит бизнесмену Павлу Лисицыну, близкому к мэру Одессы Геннадию Труханову. В свою очередь "Ростдорстрой" принадлежит бизнесмену Юрию Шумахеру, который также близок к Труханову.

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Как сообщалось, в ноябре 2020 года Антимонопольный комитет закрыл расследование против компании "Евротерминал" о злоупотреблении монопольным положением при сборе с перевозчиков неправомерной платы за проезд в Одесский морской торговый порт, согласившись с предложением компании снизить сбор с каждого грузовика с $17 до $16,7.

Еще в 2017 года АМКУ оштрафовал "Евротерминал" за злоупотребление монополией. Фирма взимала с каждого грузовика, следующего в государственный Одесский морской торговый порт, по $17 за открытие шлагбаума и проезд по территории. При этом другого легального въезда в порт для грузовиков не было.

"Евротерминал" оспорил решение АМКУ, но проиграл все суды, в том числе Верховный суд, после чего выплатил 5,4 млн грн штрафа. Однако обязательство прекратить злоупотребление монопольным положением так и не выполнил, продолжая собирать с перевозчиков необоснованные платежи.

В июле 2019 года Комитет на заседании констатировал, что обязывающую часть решения "Евротерминал" так и не выполнил, в связи с чем открыл новое дело против компании за невыполнение решения.

В итоге "Евротерминал" исключил из обоснования платы в $17 все дополнительные услуги и оставил фактически только открытие шлагбаума и проезд в государственный порта. И за все это теперь он взимает с перевозчиков по $16,7, то есть всего на полтора процента меньше. АМКУ счел, что таким образом все свои обязательства "Евротерминал" выполнил.

Как сообщалось, в апреле 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий обещал до конца года урегулировать вопрос организации бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта, хотя президент Владимир Зеленский обращался с просьбой решить этот вопрос к мэру Одессы Геннадию Труханову еще в июле 2019 года.