БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1935 відвідувачів онлайн
Новини Корпоративні відносини
35 408 16
Одеса (853) Галантерник Володимир (3)

Одесский бизнесмен Галантерник стал совладельцем крупнейшего рынка "7 километр"

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Одесский бизнесмен Галантерник стал совладельцем крупнейшего рынка
Фото: forbes.ua

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник, кроме рынка "Привоз", контролирует крупнейший в Украине рынок промтоваров "7 километр", а также ряд ТРЦ в Одессе.

Об этом сам Галантерник сообщил Forbes.

Галантерник признал, что в является совладельцем "Привоза", рынка "7-й километр", ТРЦ City Center и City Center "Котовский", развлекательного комплекса "Аркадия Сити", торговой галерина Старосенный площади и бутик-отеля De Paris.

По словам бизнесмена, его доля во всех объектах – около 50%. Другая часть принадлежит партнерам, имена которых он не разглашает. Все активы оформлены на номинальных владельцев или офшоры.

Как отмечает издание, хотя промтоварный рынок "7-й километр" переживает не лучшие времена, ТРЦ City Center и City Center "Котовский" даже в локдаун были заполнены на 100%, а торгово-развлекательный комплекс "Аркадия Сити" в курортной зоне Аркадия является самым "тусовочным" местом Одессы. Бизнесмен планирует построить в Аркадии пятизвездочный отель на 3000 номеров и казино.

Как сообщалось, в 2016 году Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-нардепу от Партии регионов Юрию Иванющенко и его бизнес-партнеру Ивану Аврамову в уголовном производстве по факту завладения частью в уставном фонде ООО "Промрынок" (рынок "7-й километр") и нанесения убытков бывшим владельцам этого предприятия.

В мае 2019 года прокуратура Одесской области закрыла уголовное производство, в котором фигурирует экс-нардеп "Партии Регионов" Юрий Иванющенко. Однако в июле того же года Генпрокуратура заявляла об отмене постановления о закрытии уголовного производства против Иванющенко. 

"7-й километр" – один из крупнейших в Европе промтоварных рынков. Он расположен на территории более 70 га, которые находятся в собственности ООО "Промтоварный рынок". Еще 42 га дополнительных гектара в настоящее время развиваются.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Forbes


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+4
фабрики- рабочим, землю- крестьянам, евреям- деньги!
показати весь коментар
01.03.2021 20:31
+3
Одесский бизнесмен Галантерник стал совладельцем крупнейшего рынка "7 километр" - Цензор.НЕТ 4671
показати весь коментар
01.03.2021 20:29
+2
Как говорил Чехов - "Нет такого предмета, который не подошел бы еврею для фамилии."
показати весь коментар
02.03.2021 11:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Захожу я в галантерею, шерсти нет и нет евреев,
Евреи, где? Говорят в Одессе все евреи!
Евреи, евреи, кругом одни евреи!
показати весь коментар
01.03.2021 18:46 Відповісти
фабрики- рабочим, землю- крестьянам, евреям- деньги!
показати весь коментар
01.03.2021 20:31 Відповісти
Галантерник це російська мафія і російський кримінальний общак. Галантерник вже давно має бути арешований і засуджений.
показати весь коментар
02.03.2021 10:31 Відповісти
Таке прізвище міг собі придумати лише єврей.
показати весь коментар
02.03.2021 10:38 Відповісти
Как говорил Чехов - "Нет такого предмета, который не подошел бы еврею для фамилии."
показати весь коментар
02.03.2021 11:59 Відповісти
Так на «Привоз» зайди))))))🤣😂
Пастернак и сельдерей, что не овощ, то еврей,
Евреи, евреи, кругом одни евреи!
показати весь коментар
01.03.2021 23:58 Відповісти
Одесский бизнесмен Галантерник стал совладельцем крупнейшего рынка "7 километр" - Цензор.НЕТ 4671
показати весь коментар
01.03.2021 20:29 Відповісти
Галантерейщик и кардинал - это сила !!!Одесский бизнесмен Галантерник стал совладельцем крупнейшего рынка "7 километр" - Цензор.НЕТ 1084
показати весь коментар
01.03.2021 20:36 Відповісти
нет воды горячей в кране - виноваты христиане....ну шо вам сказать православные, разводят нас сыны сиона....
показати весь коментар
01.03.2021 23:24 Відповісти
Аліексперес переміг "7 кілометр"
показати весь коментар
02.03.2021 00:28 Відповісти
Серіал "Бандитская Одесса" стверджує, що Одеса - це місто мононаціональних банд.
показати весь коментар
02.03.2021 06:52 Відповісти
В 1990‑ых Владимир Галантерник присоединился к криминальной группировке Александра Ангерта по кличке "Ангел". В ней же, как указано в отчете итальянской полиции, опубликованном еще в 1998 году, состоял и Геннадий Труханов, нынешний мэр Одессы.
Галантерник до сих пор ведет дела всей группы Ангела. "Галантерник - "смотрящий" за его бизнесом"при сопле банды расцветают буйным цветом...инвестиции в Украину?? серьезно?
показати весь коментар
02.03.2021 07:56 Відповісти
А не при Саакашвили, они тикали из Одессы? Это было когда начальником облувд Одессы был соратник Саакашвили, а Сакварелидзе был замгенпрокурора. Как только Пеца убрал Саакашвили и его команду, так они торжественно начали возвращаться. Почитай как "вор Антимос возвращался в Одессу и его встречал депутат ВРУ Прессман.
показати весь коментар
02.03.2021 12:07 Відповісти
Саакашвили сейчас в команде клоуна...ну и??? целый совет реформ возглавляет
показати весь коментар
02.03.2021 12:24 Відповісти
Одесса как большая помойка. Большинство парковых зон не обновлялось со времен совка. Набережная вся в дешевых будках. Зато торговые центры и землю пилят исправно
показати весь коментар
02.03.2021 11:47 Відповісти
Бандосы да рекетня сейчас бизнесменами именуются. Тьфу,дно.
показати весь коментар
02.03.2021 12:43 Відповісти
 
 