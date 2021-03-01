Одесский бизнесмен Галантерник стал совладельцем крупнейшего рынка "7 километр"

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник, кроме рынка "Привоз", контролирует крупнейший в Украине рынок промтоваров "7 километр", а также ряд ТРЦ в Одессе.

Об этом сам Галантерник сообщил Forbes.

Галантерник признал, что в является совладельцем "Привоза", рынка "7-й километр", ТРЦ City Center и City Center "Котовский", развлекательного комплекса "Аркадия Сити", торговой галерина Старосенный площади и бутик-отеля De Paris.

По словам бизнесмена, его доля во всех объектах – около 50%. Другая часть принадлежит партнерам, имена которых он не разглашает. Все активы оформлены на номинальных владельцев или офшоры.

Как отмечает издание, хотя промтоварный рынок "7-й километр" переживает не лучшие времена, ТРЦ City Center и City Center "Котовский" даже в локдаун были заполнены на 100%, а торгово-развлекательный комплекс "Аркадия Сити" в курортной зоне Аркадия является самым "тусовочным" местом Одессы. Бизнесмен планирует построить в Аркадии пятизвездочный отель на 3000 номеров и казино.

Как сообщалось, в 2016 году Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-нардепу от Партии регионов Юрию Иванющенко и его бизнес-партнеру Ивану Аврамову в уголовном производстве по факту завладения частью в уставном фонде ООО "Промрынок" (рынок "7-й километр") и нанесения убытков бывшим владельцам этого предприятия.

В мае 2019 года прокуратура Одесской области закрыла уголовное производство, в котором фигурирует экс-нардеп "Партии Регионов" Юрий Иванющенко. Однако в июле того же года Генпрокуратура заявляла об отмене постановления о закрытии уголовного производства против Иванющенко.

"7-й километр" – один из крупнейших в Европе промтоварных рынков. Он расположен на территории более 70 га, которые находятся в собственности ООО "Промтоварный рынок". Еще 42 га дополнительных гектара в настоящее время развиваются.