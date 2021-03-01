Бизнес за неделю получил рекордные 1,2 миллиарда "льготных кредитов"

Со старта программы банки-участники выдали 9 490 кредитов на общую сумму 22,7 млрд грн. Из них 12,5 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 4 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 5,9 млрд - грн в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (19%) и промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

"Есть новый рекорд в рамках реализации "Программы 5-7-9": за прошедшую неделю было выдано кредитов на почти 1,2 млрд грн. Такой спрос свидетельствует о восстановлении экономической активности в Украине. Средства будут направлены на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса", - отметил министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Так, 230 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 390 млн грн - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0% составляют 634 млн грн. Всего за неделю было подписано 574 договора.