Из 81 бюджетной программы утверждены 15, – Минфин
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В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса главные распорядители средств государственного бюджета разрабатывают проекты порядков использования средств государственного бюджета и обеспечивается их утверждения. Так, по состоянию на 1 марта 2021 года из 81 порядка использования средств утверждены 15.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
По состоянию на 1 марта 2021 с 81 порядка использования средств, требует утверждения:
- утверждены - 15;
- Минфином согласовано - 27;
- разрабатываются главными распорядителями средств государственного бюджета, в том числе проходят процедуру согласования - 39.
Министерство финансов Украины постоянно проводит работу с главными распорядителями средств государственного бюджета относительно своевременного утверждения порядков использования средств государственного бюджета и осуществляет мониторинг состояния их утверждения.
Джерело: Кабмин
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