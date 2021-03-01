Из 81 бюджетной программы утверждены 15, – Минфин

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса главные распорядители средств государственного бюджета разрабатывают проекты порядков использования средств государственного бюджета и обеспечивается их утверждения. Так, по состоянию на 1 марта 2021 года из 81 порядка использования средств утверждены 15.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

По состоянию на 1 марта 2021 с 81 порядка использования средств, требует утверждения:

утверждены - 15;

Минфином согласовано - 27;

разрабатываются главными распорядителями средств государственного бюджета, в том числе проходят процедуру согласования - 39.

Министерство финансов Украины постоянно проводит работу с главными распорядителями средств государственного бюджета относительно своевременного утверждения порядков использования средств государственного бюджета и осуществляет мониторинг состояния их утверждения.