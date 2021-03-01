Власти Харьковщины планируют создать региональную железнодорожную компанию

В Харьковской области планируется разработать и запустить пилотный проект создания региональной железнодорожной пассажирской компании "Слобожанщина".

Как сообщает пресс-служба Харьковского облсовета, создание транспортной компании предусмотрено решением областного совета "О внесении изменений в Программу экономического и социального развития Харьковской области на 2021 год".

Планируется, что работа компании будет базироваться на модели государственно-частного партнерства. Финансирование программы предполагается из бюджетов различных уровней, за счет привлеченных средств и собственных средств предприятий, а также из других источников.

"Мы подготовили "дорожную карту" проекта. И если сессия примет решение его реализовать, сможем уже в этом году сделать так, что компания будет обслуживать пригород Харькова. Сначала это будет Харьковский район, затем – Дергачи и в перспективе до конца года – Купянск, Изюм, Красноград. В компанию приглашен Крюковский вагоностроительный завод (в качестве инвестора), город Харьков и другие заинтересованные стороны", – уточнил глава постоянной депутатской комиссии, экс-руководитель "Юго-Западной железной дороги" (филиал "Укрзализныци") Виктор Остапчук.

По словам чиновника, в рамках данного проекта можно будет реализовать программу единого электронного билета.

"Мы также сможем предложить правительству на базе Харьковской области реализовать пилотный проект по замене льгот на конкретную монетизацию. Железная дорога имеет для этого все необходимое", – добавил Остапчук.