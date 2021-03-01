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Нацбанк заметил улучшении нестроений бизнеса после завершения локдауна

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Нацбанк заметил улучшении нестроений бизнеса после завершения локдауна

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в феврале вырос до 48,8 балла, по сравнению с 37,6 –в январе , 45,5 в декабре 2020 года, 43,4 – в ноябре, 47,8 – в октябре, 49,4 – в сентябре, 47,9 – в августе, 46,9 – в июле и 45,5 – в июне.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который Национальный банк рассчитывает на основе опроса предприятий, передает пресс-служба НБУ.

Как отмечают в НБУ, зафиксированный в феврале результат стал лучшим с октября 2020 года. Впрочем, ожидания предприятий двенадцатый месяц подряд находятся на уровне ниже равновесного значения (50 пунктов).

При этом в феврале предприятия всех секторов, вовлеченных в ежемесячного опроса, улучшили ожидания по результатам своей деятельности.

В частности, предприятия промышленности впервые за последние четыре месяца оптимистично оценили собственные экономические перспективы: в феврале секторный индекс вырос до 50,3 с 38,6 в январе. Промышленники улучшили свои ожидания относительно объемов производства продукции и новых заказов, в том числе экспортных.

Предприятия сферы торговли и услуг также существенно улучшили оценки своих экономических перспектив после завершения январского локдауна: индексы обоих секторов выросли в феврале до отметки 49 с январских 33,3 у торговых предприятий и 39,7 у предприятий сферы услуг.

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Самые низкие оценки остаются у предприятий строительства (строительства жилья). Индекс сектора в феврале лишь незначительно улучшился – до 35,3 после падения до 33,1 в январе. Строители ожидают сокращения объемов строительства и новых заказов с одновременным ростом стоимости услуг подрядчиков, сырья и материалов.

"Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников", – отмечается в сообщении.

По данным НБУ, ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 февраля по 19 февраля, в нем приняли участие 194 предприятия.

Автор: Михайло Орлюк
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