"Укрнафта" сократила добычу нефти и газа в январе на 5-10%

По оперативным данным, в январе 2021 года "Укрнафта" добылп 123,6 тыс. тонн нефти и конденсата и 91,2 млн кубометров газа, что соответственно на 4,6% и 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщает пресс-служба компании, среднесуточные показатели добычи углеводородов в январе составили 3,99 тыс. тонн нефти и конденсата и 2,94 млн кубометров газа, несколько снизившись по сравнению с показателями прошлого года.

"Снижение добычи связано в первую очередь с высокой степенью истощенности основных месторождений компании и ограниченной инвестиционной программой. Кроме того, негативное влияние оказала пандемия COVID-19 и падение цен на углеводороды, которое повлияло на инвестиционные планы всех компаний без исключения", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по итогам 2020 года "Укрнафта" добыла 1,5 млн тонн нефти и конденсата, что на 0,9% меньше, чем в 2019 году. Добыча природного газа составила 1,13 млрд кубометров, сократившись на 3% по сравнению с 2019 годом.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и партнерами, – порядка 42% акций.