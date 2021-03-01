Бывшего президента Франции Саркози приговорили к реальному тюремному сроку за коррупцию

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением, Его приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два условно и один реально.

Суд признал доказанным обвинение в отношении экс-президента Франции в коррупции, попытке подкупа судьи и злоупотреблении служебным положением, передает Deutsche Welle.

Ранее его также подозревали в том, что он принимал незаконные пожертвования от совладелицы косметической компании L'Oreal Лилиан Бетанкур и использовал эти деньги для финансирования своей избирательной кампании в 2007 году.

В 2013 году Саркози был оправдан по этому обвинению, но его телефонные переговоры с адвокатом, перехваченные органами юстиции в рамках расследования другого дела, позволили следствию получить новые доказательства против бывшего президента.

Судебный процесс потив Саркози, начавшийся в конце ноября 2020 года, связан с подозрениями в том, что политик, уже занимая пост президента, пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанкур.

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По данным следствия, в 2014 году он предложил прокурору при Кассационном суде Жильберу Азиберу повышение и назначение в Монако в обмен на информацию о ходе расследования. Сам Саркози все обвинения отрицает.

Вместе с ним на скамье подсудимых находятся его адвокат Тьерри Эрцог и Жильбер Азибер. Для последних прокуратура просила ту же меру наказания, что и для бывшего президента страны.

Напомним, Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Процесс в его отношении считается в стране уникальным, поскольку за время существования с 1958 года Пятой республики, ни один бывший глава государства не представал перед судом в связи с обвинениями в коррупции.

В 2011 году бывший президент Франции Жак Ширак был приговорен к двум годам заключения условно по обвинению в превышении полномочий и растрате средств из общественных фондов. Однако он не явился ни на одно заседание суда из-за проблем со здоровьем. В 2019 году Ширак умер в возрасте 86 лет.