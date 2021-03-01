Госбюджет в феврале перевыполнен на 2%, – Казначейство (обновлено)

Доходы государственного бюджета Украины в феврале 2021 года составили почти 77,3 млрд грн, что на 2% превышают плановый показатель и на 7,6% – прошлогодний уровень.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает Интерфакс-Украина

В частности, общий фонд бюджета в феврале получил 67,3 млрд грн, что на 1,9% больше плана и на 8,1% превышает показатель февраля 2020 года.

Что касается показателей бюджетных доходов за январь-февраль, то они перевыполнены в 2021 году на 4,2 от плана и на 16,9% превышают прошлогодний уровень за аналогичный период. В целом за два месяца этого года госбюджет получил почти 143,5 млрд грн, в том числе по общему фонду –124,8 млрд грн, что на 4% выше плана и на 19,2% больше января-февраля 2020 года.

Как указало казначейство, таможня в феврале текущего года принесла почти 27 млрд грн, что на 0,7% больше ожидаемого показателя и на 19,3% выше показателя аналогичного месяца минувшего года. В январе-феврале нынешнего года таможенные поступления составили 49 млрд грн, что на 0,5% превысило индикатив Минфина и на 20,5% – прошлогодний уровень.

Налоговые поступления в феврале принесли в бюджет 37,7 млрд грн и эта сумма на 3,2% больше планового уровня и на 1,7% – прошлогоднего. За два месяца этого года налоговые поступления принесли 71 млрд грн и были на 6,9% выше ожидаемого показателя и на 19,4% – прошлогоднего.

Согласно данным Грсказначейства, возмещение налога на добавленную стоимость в январе снизилось до 12,47 млрд грн по сравнению с январскими 13 млрд грн.

Доходы местных бюджетов в минувшем месяце были на 11,8% выше ожидаемого уровня – 28,1 млрд грн, что на 8,2% выше февраля 2020 года.

Поступления от ЕСВ составили в минувшем месяце 26,57 млрд грн, что на 13,3% больше, чем в феврале 2020 года.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, в итоге за январь-февраль 2021 года общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн при росписи в 49,3 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-февраль 2021 года составили 74,3 млрд грн или 68,6% от запланированных на этот период.

В том числе от размещения ОВГЗ в госбюджет поступило 74,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте – 14 млрд грн ($416,8 млн и 70,5 млн евро). Из внешних источников по состоянию на 1 марта средств не поступало.

В то же время платежи по погашению государственного долга за январь-февраль 2021 года составили 51,5 млрд грн (97,9% плана), платежи по обслуживанию – 13,8 млрд грн (92,2% плана).

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,85 млрд грн по общему фонду, расходы – 1,32 трлн грн и 1,18 трлн грн соответственно.