НАПК приостановило финансирование партии Зеленского из госбюджета

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приостановило государственное финансирование партии "Слуга народа".

Об этом говорится в сообщении НАПК.

"НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах таких трех политических партий: "Конгресс украинских националистов"; Блок Вилкула "Украинская перспектива; "Слуга народа" (в отчетах за два отчетных периода). Соответствующие материалы НАПК направляет в Национальную полицию. В связи с выявленными нарушениями остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в марте 2020 года партия "Слуга народа" приняла решение отказаться от государственного финансирования до конца 2020 года в пользу Стабилизационного фонда, создававшегося Кабинетом министров Украины. Соответствующее решение поддержал высший совет партии.

"Слуга народа" также призвала все парламентские партии, которые по закону имеют финансирование из бюджета, поступить так же. "Общая сумма, которая должна быть направлена по закону на деятельность партий до конца года, составляет 212,6 млн грн. Это существенные средства, которые могут быть потрачены на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты или на доплату им за работу в условиях пандемии", - говорилось в заявлении партии.

В апреле того же года партия "Слуга народа" предложила внести изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год, который позволит отказываться партиям от государственного финансирования в пользу борьбы с распространением коронавирусной инфекцией поквартально, а не раз и навсегда.