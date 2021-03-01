БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1729 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
641 0
авто (3612) Міноборони (663) закупівлі (2153) Таран Андрій (7)

Минобороны начало поиск поставщика новых внедорожников для замены УАЗов

Новини БізнесЦензор Транспорт

Минобороны начало поиск поставщика новых внедорожников для замены УАЗов

Министерство обороны объявило о начале открытии опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины".

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

По словам министра, сейчас основную группу армейских автомобилей, используемых в видах и отдельных родах войск Вооруженных Сил Украины, составляют УАЗы различных модификаций, которые уже морально и физически устарели. А модернизация и выпуск новых моделей УАЗ проводится только в РФ. Поэтому принято принципиальное решение о постепенном выводе их из эксплуатации.

"Мы должны сказать: "Farewell, УАЗ". Новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий НАТО. К опытным образцам выдвигается ряд требований – надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота технического обслуживания и ремонта. Машина должна обеспечить выполнение задач независимо от местности и климатических зон", – сказал Таран.

Он добавил, что наиболее приемлемый по своим тактико-техническим характеристикам образец автомобиля многоцелевого назначения будет избран по результатам государственных испытаний.

Планируется, что первыми такие автомобили получат подразделения и воинские части Сухопутных войск украинской армии, которые выполняют задачи в районе проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 