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Оператор ГТС Украины стал членом Европейской Бизнес Ассоциации

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Оператор ГТС Украины стал членом Европейской Бизнес Ассоциации

Оператор ГТС Украины стал частью Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) с целью обмена опытом в профессиональной среде и отстаивания интересов украинского рынка газа на государственном и европейском уровнях.

Как сообщает пресс-служба компании, членство в Ассоциации дает участникам возможность обмениваться информацией о своей деятельности, взаимно консультироваться, привлекать к дискуссиям представителей власти, принимать участие в правотворческом процессе.

"Мы рассчитываем на эффективное сотрудничество в совместном достижении лучших условий для украинского газового рынка", – отметила директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова.

Отмечается, что Европейская Бизнес Ассоциация была основана в 1999 году при поддержке Европейской Комиссии в Украине. С того времени ее членами стали более 1000 украинских компаний, которые совместными усилиями хотят решить важные для инвестиционного климата Украины вопросы и улучшить его в пользу индустрии, общества, экономики и страны в целом.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ОГТСУ


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