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АМКУ рекомендовал властям воздержаться от рекламы "Нафтогаза"

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АМКУ рекомендовал властям воздержаться от рекламы

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Черниговской областной госадминистрации в течение 10 дней со дня получения этих рекомендаций удалить с онлайн-платформ, официального сайта ОГА и Youtube информацию о конкурентном преимуществе ООО "ГК "Нафтогаз Украины" над другими поставщиками природного газа.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

"Черниговской ОГА необходимо привести информацию по выбору поставщика природного газа, размещенную Черниговской областной государственной администрацией на онлайн-платформах в интрнете в соответствие с требованиями закона Украины "О защите экономической конкуренции", − сказано в сообщении.

Такое решение комитет принял 25 февраля в ответ на соответствующее обращение ООО "Чернигив Сбыт" о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции со стороны Черниговской ОГА.

По информации комитета, в ноябре 2020 года на встрече председателя Черниговской обладминистрации Анны Коваленко с руководством ООО "ГК "Нафтогаз Украины" потребителям было предложено заключить договор с указанной компанией и отказаться от услуг действующего поставщика природного газа с целью экономии до 40%.

Как считают в АМКУ, в результате вышеуказанных действий ООО "ГК "Нафтогаз Украины" получило преимущества на рынке поставок природного газа в Черниговской области по сравнению с другими поставщиками.

"Учитывая данные обстоятельства, Антимонопольный комитет рекомендовал Черниговской ОГА прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", − констатировали в АМКУ.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  АМКУ


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