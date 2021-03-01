Зеленский подписал закон о штрафах за нарушение требований пожарных инспекторов
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Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере пожарной безопасности".
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Документ направлен на усиление защиты окружающей среды, предотвращения пожаров в природных экосистемах, повышения эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности", – сказано в сообщении.
Среди прочего, законом повышены штрафы за начало работы новосозданных предприятий без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности, а также за невыполнение законных требований представителей ГСЧС.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 3 февраля 2021 года.
Законом увеличены размеры штрафов за совершение правонарушений по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях:
- по статье 95-1 "Нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования" – с 1-5 необлагаемых минимумов доходов граждан до 100-200 минимумов (1700-3400 грн), а для должностных лиц – до 200-300 минимумов;
- №120 "Нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте" – с 3-7 до 100-200 минимумов, а для должностных лиц – до 200-300 минимумов;
- №175 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" – с нынешних 0,5-7 до 100-200 минимумов, а для должностных лиц – до 200-300 минимумов;
- №175-2 "Осуществление предприятием хозяйственной деятельности без декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности", на граждан - субъектов предпринимательской деятельности и должностных лиц с 40-100 минимумов до 100-300 минимумов (1700-5100 грн).
- №188-16 "Невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам гражданской защиты, надзора и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" – с 10-100 до 100-200 минимумов;
- №188-20 "Невыполнение (уклонение от исполнения) или несвоевременное исполнение предписаний должностных лиц центрального органа исполнительной власти по государственному энергетическому надзору или распоряжений его органов" – с 1-5 до 50-100 минимумов, а для должностных лиц – от 100 до 200.
Также вносятся изменения в статьи 223, 224, 240, 255 КУоАП, направленные на расширение полномочий отдельных должностных лиц государственных органов а также повышение эффективности управления и контроля в указанных выше сферах.
Будь ласка, зачекайте...
Ну шо, зєбільйо, "хуже нє будєт"?
СКБЛДПЗДЦНХЙ
От тепер "кнутом", як перед-перед цим...
Ще мій знайомий каже, що все копіюють з рашки, ну то й вам ще одне підтвердження...
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Вот это любимая статья ГСЧС.....Хотите получить разрешения, оплатите
Пока ЗА ВСЕ ГРИВНОЙ НЕ будет отвечать ВЛАДЕЛЕЦ- НИЧЕГО НЕ изменится. Если происходит возгорание штраф ВЛАДЕЛЬЦУ,пожар ТЮРЬМА ВЛАДЕЛЬЦУ( или ВСЕМ владельцам,ведь ОНИ принимают решение о выделении денег,они нанимают менеджеров.Остальное ЧУШЬ. НИКОГДА без разрешения владельца управляющий не потратит деньги на пожбезопасность.А для владельца это затраты. Когда ВЛАДЕЛЕЦ станет перед делемой ОГРОМНЫХ ШТРАФОВ или ТЮРЬМЫ за НЕ соблюдение норм пожбезопасности лично ему -все с безопасностью будет ок.) В Украине БЕЗ инспекторов будет САМАЯ ЛУЧШАЯ пожбезопасность. А то что принято увеличит благосостояние пожинспекции и ВСЕ.