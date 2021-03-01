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Зеленский подписал закон о штрафах за нарушение требований пожарных инспекторов

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Зеленский подписал закон о штрафах за нарушение требований пожарных инспекторов

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере пожарной безопасности".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ направлен на усиление защиты окружающей среды, предотвращения пожаров в природных экосистемах, повышения эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности", – сказано в сообщении.

Среди прочего, законом повышены штрафы за начало работы новосозданных предприятий без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности, а также за невыполнение законных требований представителей ГСЧС.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 3 февраля 2021 года.

Законом увеличены размеры штрафов за совершение правонарушений по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях:

  • по статье 95-1 "Нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования" – с 1-5 необлагаемых минимумов доходов граждан до 100-200 минимумов (1700-3400 грн), а для должностных лиц – до 200-300 минимумов;
  • №120 "Нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте" – с 3-7 до 100-200 минимумов, а для должностных лиц – до 200-300 минимумов;
  • №175 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" – с нынешних 0,5-7 до 100-200 минимумов, а для должностных лиц – до 200-300 минимумов;
  • №175-2 "Осуществление предприятием хозяйственной деятельности без декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности", на граждан - субъектов предпринимательской деятельности и должностных лиц с 40-100 минимумов до 100-300 минимумов (1700-5100 грн).
  • №188-16 "Невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам гражданской защиты, надзора и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" – с 10-100 до 100-200 минимумов;
  • №188-20 "Невыполнение (уклонение от исполнения) или несвоевременное исполнение предписаний должностных лиц центрального органа исполнительной власти по государственному энергетическому надзору или распоряжений его органов" – с 1-5 до 50-100 минимумов, а для должностных лиц – от 100 до 200.

Также вносятся изменения в статьи 223, 224, 240, 255 КУоАП, направленные на расширение полномочий отдельных должностных лиц государственных органов а также повышение эффективности управления и контроля в указанных выше сферах.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
Інспектори потирають лапки та придивляються собі нові будиночки та автівки)))
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01.03.2021 15:50
+5
Ахаха Зеленский подписал закон о штрафах для бизнеса за нарушение требований пожарных инспекторов - Цензор.НЕТ 7426 Зеленский подписал закон о штрафах для бизнеса за нарушение требований пожарных инспекторов - Цензор.НЕТ 7426
Ну шо, зєбільйо, "хуже нє будєт"? Зеленский подписал закон о штрафах для бизнеса за нарушение требований пожарных инспекторов - Цензор.НЕТ 9843
показати весь коментар
01.03.2021 15:32
+4
Ага... "Документ направлен на усиление защиты окружающей среды, предотвращения пожаров в природных экосистемах" А штрафовать будут как всегда бизнес, за огнетушитель не той системы...
СКБЛДПЗДЦНХЙ
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01.03.2021 17:59
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Ахаха Зеленский подписал закон о штрафах для бизнеса за нарушение требований пожарных инспекторов - Цензор.НЕТ 7426 Зеленский подписал закон о штрафах для бизнеса за нарушение требований пожарных инспекторов - Цензор.НЕТ 7426
Ну шо, зєбільйо, "хуже нє будєт"? Зеленский подписал закон о штрафах для бизнеса за нарушение требований пожарных инспекторов - Цензор.НЕТ 9843
показати весь коментар
01.03.2021 15:32 Відповісти
Ага... "Документ направлен на усиление защиты окружающей среды, предотвращения пожаров в природных экосистемах" А штрафовать будут как всегда бизнес, за огнетушитель не той системы...
СКБЛДПЗДЦНХЙ
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01.03.2021 17:59 Відповісти
Інспектори потирають лапки та придивляються собі нові будиночки та автівки)))
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01.03.2021 15:50 Відповісти
Фото в тему. Дякую.
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01.03.2021 15:54 Відповісти
ЗЛН-ПНХ!
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01.03.2021 19:03 Відповісти
вот же уродец
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01.03.2021 19:17 Відповісти
Во всех смыслах
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02.03.2021 07:53 Відповісти
Ну бачте, "пряником" у нас не вміють... За "Шоколадного" не сприймали що, що це ще "пряник"...
От тепер "кнутом", як перед-перед цим...
Ще мій знайомий каже, що все копіюють з рашки, ну то й вам ще одне підтвердження...
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01.03.2021 19:27 Відповісти
№175-2 "Осуществление предприятием хозяйственной деятельности без декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности", на граждан - субъектов предпринимательской деятельности и должностных лиц с 40-100 минимумов до 100-300 минимумов (1700-5100 грн).Источник: https://biz.censor.net/n3250741

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Вот это любимая статья ГСЧС.....Хотите получить разрешения, оплатите
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01.03.2021 20:08 Відповісти
Ахаха зелебобы срут стоя
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02.03.2021 00:03 Відповісти
Полное говно
Пока ЗА ВСЕ ГРИВНОЙ НЕ будет отвечать ВЛАДЕЛЕЦ- НИЧЕГО НЕ изменится. Если происходит возгорание штраф ВЛАДЕЛЬЦУ,пожар ТЮРЬМА ВЛАДЕЛЬЦУ( или ВСЕМ владельцам,ведь ОНИ принимают решение о выделении денег,они нанимают менеджеров.Остальное ЧУШЬ. НИКОГДА без разрешения владельца управляющий не потратит деньги на пожбезопасность.А для владельца это затраты. Когда ВЛАДЕЛЕЦ станет перед делемой ОГРОМНЫХ ШТРАФОВ или ТЮРЬМЫ за НЕ соблюдение норм пожбезопасности лично ему -все с безопасностью будет ок.) В Украине БЕЗ инспекторов будет САМАЯ ЛУЧШАЯ пожбезопасность. А то что принято увеличит благосостояние пожинспекции и ВСЕ.
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02.03.2021 07:12 Відповісти
Не знаешь ты, кто такие и что такое украинская пожарная инспекция. Все законы, противопожарные нормы, инструкции, СНиПы и прочие документы, касающиеся противопожарной безопасности, написаны таким образом, что полностью их выполнить невозможно. Простор для рекетирства широчайший. Взять хотя бы высотные дома, построенные при Совке - все, ВСЕ!!!, они не пригодны к эксплуатации, т.к. еще при строительстве системы подачи воды по этажам в гидранты не работали, не говоря уже дымоудалении и поквартирной сигнализации. А позже жильцами были уничтожены пожарные лестницы и проходы на лоджиях и балконах. Да что там говорить, если даже табличек нет на подъезде к дому, что могла случай чего подЪехать пожарная техника. Гидрантов вокруг домов нет и отродясь их не было. Полное раздолье, что обирать коллективных владельцев таких домов. Знаю прецедент, когда "пожарники" потребовали у одного ОСББ восстановления противопожарных систем 16-этажного дома в Одессе, сданого и заселенного в 1978 году. А когда предписание, естественно, не было выполнено (как, если это стоит десятки млн. грн.?!!!), то припаяли штраф председателю в размере 400 тыс. грн. и передали его в суд.
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02.03.2021 09:03 Відповісти
Ох і потечуть же грошики бурхливим потоком в кишені пожежоборців з папочками під рукою і з пломбіратором наперевіс. Класно погань влаштувалась! Сама для себе написала ще при Чучмі закон (папік А.Деркача), самі його контролюють, а тепер і самі й штрафи будуть виписувати. Ох знаю я цю мундирну сволоту, натерпівся свого часу від них.
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02.03.2021 08:45 Відповісти
Закон НИ О ЧЕМ !
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02.03.2021 10:51 Відповісти
 
 