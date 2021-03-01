Китайская вакцина Coronavac должна прибыть в Украину до конца недели, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины ожидает поставку вакцины Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - сказал он.

Степанов отметил, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий". Он подчеркнул, что в настоящее время перечень производителей вакцин расширяется.

"Производители вакцин постоянно добавляются, сегодня это 3-4 производителя в мире, а завтра - 10", сказал он.

Степанов заверил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине.

Как сообщалось, ранее украинская компания "Лекхим", которая выступает посредником по продаже вакцин производства китайской Sinovac Biotech для Украины, попросила отложить начало поставок до апреля в связи с задержкой получения экспортной лицензии от правительства Китая. "Лекхим" в своем письме также попросила изменить оценку установленного в договоре коэффициента эффективности вакцины на уровне 70%.

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Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.