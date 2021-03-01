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САП передала в суд дело о нарушениях при закупках на Южно-Украинской АЭС

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САП передала в суд дело о нарушениях при закупках на Южно-Украинской АЭС

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) завершили расследование относительно начальника управления произовдственно-технической комплектации "Южно-Украинской АЭС" – 17 участника коррупционной схемы по завладению средствами предприятия.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры передали дело в суд, сообщает пресс-служба НАБУ.

Обвиняемого будут судить заочно, так как с 2016 года он находится за пределами Украины. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.5 ст. 191 УКУ – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Он находится в розыске с лета 2017 года.

"По данным следствия, вместе с другими чиновниками указанное лицо является причастным к завладению денежными средствами "Южно-Украинской АЭС" в общем размере 27 млн грн. преступление произошло вследствие организации процедур государственных закупок по завышенным в 18-34 раза ценам с использованием ряда подконтрольных чиновникам АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и представителям коммерческих структур предприятий", – говорится в сообщении.

Всего следствие установило круг участников коррупционной схемы из 17 человек: относительно 11 из них с сентября 2019 года дело слушается в суде и относительно еще пяти человек в суд направлены обвинительные акты с соглашениями о признании виновности.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  НАБУ


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