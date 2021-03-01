Посол Евросоюза назвал украинские суды преградой для инвесторов №1

Нереформированная судебная система Украины является преградой номер один для иностранных инвесторов.

Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в выступлении на всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия", передает Укринформ.

"Доверие к судебной системе – это не просто внутреннее дело Украины. И неудивительно, что судебная система стала препятствием номер один для иностранных инвесторов. Потому что могут быть разные налоговые системы, их можно изучить, к ним можно подстроиться, но каждый потенциальный инвестор должен быть уверен, что если, не дай бог, что-то пойдет не так, он добьется справедливости. Сегодня Украина не дает уверенности в таком исходе", – сказал Маасикас.

Дипломат добавил, что система судопроизводства, которая имеет дефекты, подрывает доверие граждан к Украине как государству, поскольку, как правило, человек ожидает от своего государства защиты и справедливого отношения.

Маасикас напомнил, что с 2016 года Европейский Союз финансово и институционально поддерживал реформу Верховного Суда в Украине. Создание его на основе прозрачного жесткого отбора стало историей успеха, поскольку в результате этого новый Верховный Суд получил большее доверие и от бизнеса, и от граждан, чем предыдущий его состав, и вообще имеет большее доверие, чем в целом вся судебная система.

Вместе с тем глава представительства ЕС напомнил, что, согласно результатам проведенного в ноябре прошлого года опроса Центра Разумкова, система судопроизводства находится на третьем месте по уровню недоверия после российских СМИ и государственного аппарата, а 37% граждан Украины или вообще не верят системе судопроизводства, или уровень доверия к ней очень низкий.