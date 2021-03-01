Нацбанк выделил четырем банкам кредиты рефинансирования на 400 миллионов
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Национальный банк Украины 26 февраля провел тендер по рефинансированию банков сроком на 84 дня, по результатам которого было удовлетворено заявки четырех банков.
Об этом свидетельствую данные регулятора.
Так, украинские банки получили 406 млн грн по процентной ставке в размере 6% годовых.
Напомним, неделей ранее, 19 февраля на аукционе по рефинансированию НБУ удовлетворил заявки пяти банков на срок до 84 дней на общую сумму 660 млн грн под 6% годовых.
Джерело: НБУ
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