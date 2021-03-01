Печерский суд разрешил Лагуну уехать за границу

Печерский районный суд Киева 11 февраля удовлетворил ходатайство Николая Лагуна и отменил временное ограничение в праве выезда за пределы Украины, которое было наложено на него постановлением Киевского апелляционного суда от 2 декабря 2020 года до погашения долга перед государственным "Ощадбанком" на сумму 948 млн грн, $111,8 млн и 12,45 млн евро.

Речь идет о выполнении решения Верховного Суда от 11 октября 2017 года о взыскании этой задолженности на общую сумму около 4,5 млрд грн с Николая Лагуна как поручителя "Дельта Банка" перед "Ощадбанком" по договорам о корреспондентском счете, передает Finbalance.

Печерский районный согласился с аргументом, что поскольку заявитель представил доказательства, что на все его имущество наложен арест в пределах исполнительных производств, "то он не имеет объективной возможности его реализовать, а средства направить на погашение задолженности, а следовательно, отсутствует факт уклонения от выполнения своих обязательства "обязательств".

Кроме того, суд отметил, что Лагун является стороной или свидетелем в судебных спорах за рубежом, которые рассматривает Международный центр по урегулированию инвестиционных споров против Республики Беларусь и Английский суд.

Потому, суд пришел к выводу, что экс-владелец "Дельта Банка" нуждается в правовой помощи от иностранных адвокатов и проведени встреч с ними за пределами Украины.

Учитывая это, Печерский райсуд решил, что отсутствуют "достаточные основания считать, что М. Лагун уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него соответствующим судебным решением, и намерен выезжать за пределы Украины с целью невыполнения этого решения".

В 2019 году Печерский райсуд Киева по требованию "Ощадбанка" накладывал арест на автомобиль Porsche (2004 года выпуска), который Лагун продал третьему лицу.

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В августе 2020 года Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов на сумму более 30 млн грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" составляют более 24,5 млрд грн.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.