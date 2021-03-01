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Ощадбанк (649) Дельта Банк (139) Лагун (82)

Печерский суд разрешил Лагуну уехать за границу

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Печерский суд разрешил Лагуну уехать за границу

Печерский районный суд Киева 11 февраля удовлетворил ходатайство Николая Лагуна и отменил временное ограничение в праве выезда за пределы Украины, которое было наложено на него постановлением Киевского апелляционного суда от 2 декабря 2020 года до погашения долга перед государственным "Ощадбанком" на сумму 948 млн грн, $111,8 млн и 12,45 млн евро.

Речь идет о выполнении решения Верховного Суда от 11 октября 2017 года о взыскании этой задолженности на общую сумму около 4,5 млрд грн с Николая Лагуна как поручителя "Дельта Банка" перед "Ощадбанком" по договорам о корреспондентском счете, передает Finbalance.

Печерский районный согласился с аргументом, что поскольку заявитель представил доказательства, что на все его имущество наложен арест в пределах исполнительных производств, "то он не имеет объективной возможности его реализовать, а средства направить на погашение задолженности, а следовательно, отсутствует факт уклонения от выполнения своих обязательства "обязательств".

Кроме того, суд отметил, что Лагун является стороной или свидетелем в судебных спорах за рубежом, которые рассматривает Международный центр по урегулированию инвестиционных споров против Республики Беларусь и Английский суд.

Потому, суд пришел к выводу, что экс-владелец "Дельта Банка" нуждается в правовой помощи от иностранных адвокатов и проведени встреч с ними за пределами Украины.

Учитывая это, Печерский райсуд решил, что отсутствуют "достаточные основания считать, что М. Лагун уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него соответствующим судебным решением, и намерен выезжать за пределы Украины с целью невыполнения этого решения".

В 2019 году Печерский райсуд Киева по требованию "Ощадбанка" накладывал арест на автомобиль Porsche (2004 года выпуска), который Лагун продал третьему лицу.

Читайте также: Нацполиция объявила бывшего владельца "Дельта Банка" в неуплате налогов на 30 миллионов

В августе 2020 года Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов на сумму более 30 млн грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" составляют более 24,5 млрд грн.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+5
Вот только наградить этого достойного гражданина забыли.
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01.03.2021 14:01
+5
Ой Вэй, не перевелись ещё добрые льуди у в песщерском суде😂😂😂.
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01.03.2021 14:40
+4
этот кинул вкладчиков на миллиарды и все нормас, даже в СИ не сидел. может суды к евгеням разогнать как мусоров из дозвильной?
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01.03.2021 15:09
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Вот только наградить этого достойного гражданина забыли.
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01.03.2021 14:01 Відповісти
Ой Вэй, не перевелись ещё добрые льуди у в песщерском суде😂😂😂.
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01.03.2021 14:40 Відповісти
а у "судьи" пещерского суда несколько возросли персональные активы. не пару копеек...
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01.03.2021 14:58 Відповісти
этот кинул вкладчиков на миллиарды и все нормас, даже в СИ не сидел. может суды к евгеням разогнать как мусоров из дозвильной?
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01.03.2021 15:09 Відповісти
посылка судье достигла адресата)
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01.03.2021 16:51 Відповісти
у судьи появилась вила в Майями наверно)
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01.03.2021 17:18 Відповісти
Ну не твари?! Вора обокравшего сотни тысяч людей и не отсидевшего ни дня подоили и отпускают..
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01.03.2021 18:18 Відповісти
итак, группа 3,14доров во главе с некто Л***н, кинула государство Украина в лице Фонда гарантирования вкладов, на ХХХ млн.; та же группа 3,14доров во главе с некто Л***н, кинула группу товарищей, чьи вклады превышали 200000 гривен, на ХХL млн. гривен; та же группа 3,14доров во главе с некто Л***н, кинула ряд юридических лиц на разные суммы, на общую сумму XXX млн.; но знакомым инвалиду, вдове и матери-одиночки до сих пор не дают кредиты другие банки, потому что сифилитический Дельта-банк (нет такого юр.лица, ликвидирован) в бюро кредитных историй написал, что эти люди мошенники. Так может зеленые дупутаты, примут закон, что банки принадлежащие группе 3,14доров во главе с некто Л***н, не имеют права быть субъектом внесения кредитных историй. Или так и будем жить в средневековье?
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01.03.2021 18:27 Відповісти
"Все що у цивілізованому світі сидить за гратами тут зветься елітою."
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01.03.2021 18:29 Відповісти
Я одного не зрозумів, як суд нижчої інстації (районний Печерський) відмінив, навіть тимчасово, рішення суда вищої інстанції (Київський апеляційний) Печерский суд разрешил Лагуну уехать за границу - Цензор.НЕТ 1399
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01.03.2021 21:08 Відповісти
Поділився краденим з ЗЕ і тепер "білий і пухнастий". Це ж не Стерненко, а відданий член кагалу. Печерский суд разрешил Лагуну уехать за границу - Цензор.НЕТ 2229
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01.03.2021 22:08 Відповісти
Это не в рамках уголовного дела, которое, в свою очередь вообще-то, не против Лагуна, а против топов банка. Это по его личному поручительству всем личным имуществом по кредиту Ощадбанка в пользу Дельты.
Наложен арест на все имущество, всю недвижимость и движимость. Но суды идут. Продать имущество невозможно, поэтому невозможно уплатить долг. Следовательно ограничение на выезд за рубеж, как должника. Если не поехать, проиграет суды в Лондоне и тогда все зарубежное имущество снимется арест в пользу Украины. А там одних активов на 10 мон долларов....
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02.03.2021 00:10 Відповісти
 
 