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Нацполиция анонсировала проверку всех владельцев оружия

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Нацполиция анонсировала проверку всех владельцев оружия

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля над оборотом оружия, все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Об этом говорится на странице Национальной полиции в Facebook.

Причиной такого решения стало обнаружение коррупционной схемы выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия.

По словам Клименко, разрешения предоставлялись с грубыми нарушениями, "иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие".

"Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных месенджеров", – добавил глава Нацполиции.
По его информации, правоохранителям удалось узнать о более 2 тыс. незаконных случаев выдачи разрешения.

Внутренняя безопасность Нацполиции выявила девятерых сотрудников полиции, которые организовывали и принимали участие в этой схеме. Среди них – чиновники Центрального аппарата Нацполиции и работники в регионах.

"Сейчас завершается формирование нового подразделения с другими сотрудниками, которые будут как следует исполнять эту работу. В ближайшее время оно будет представлено обществу", – заявил Клименко.

"Каждое личное дело собственника оружия в Украине будет проверено отдельно относительно законности получения разрешения. Более 2 тыс. разрешений, выданные с нарушениями, будут аннулированы, а оружие – изъято", – подчеркнул глава Национальной полиции.

Кроме того, он подчеркнул, что среди "заказчиков" этой услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты разных уровней, и представители органов государственной власти.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Facebook


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и что теперь делать начальнику райотдела который имел с этой фигни 15К зелени в месяц, из которых 10К передавал областному начальнику, а областной начальник - главе Национальной полиции Украины Игорю. скоро совсем не будет на чём полицаям зарабатывать, кроме наркоторговли и проституции, ну и да - водителей щемить на дорогах.

Аваков дореформировался, спасибо, до свидания
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01.03.2021 19:20 Відповісти
 
 