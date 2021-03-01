Нацполиция анонсировала проверку всех владельцев оружия

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля над оборотом оружия, все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Об этом говорится на странице Национальной полиции в Facebook.

Причиной такого решения стало обнаружение коррупционной схемы выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия.

По словам Клименко, разрешения предоставлялись с грубыми нарушениями, "иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие".

"Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных месенджеров", – добавил глава Нацполиции.

По его информации, правоохранителям удалось узнать о более 2 тыс. незаконных случаев выдачи разрешения.

Внутренняя безопасность Нацполиции выявила девятерых сотрудников полиции, которые организовывали и принимали участие в этой схеме. Среди них – чиновники Центрального аппарата Нацполиции и работники в регионах.

"Сейчас завершается формирование нового подразделения с другими сотрудниками, которые будут как следует исполнять эту работу. В ближайшее время оно будет представлено обществу", – заявил Клименко.

"Каждое личное дело собственника оружия в Украине будет проверено отдельно относительно законности получения разрешения. Более 2 тыс. разрешений, выданные с нарушениями, будут аннулированы, а оружие – изъято", – подчеркнул глава Национальной полиции.

Кроме того, он подчеркнул, что среди "заказчиков" этой услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты разных уровней, и представители органов государственной власти.