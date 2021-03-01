СБУ обнаружила крупную ботоферму мощностью 18 тысяч аккаунтов

Служба безопасности Украины заблокировала работу ботофермы мощность более 18 тыс. аккаунтов, подконтрольной кураторам из страны-агрессора и некоторых украинских политических сил.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы установили, что ботоферму организовали трое жителей Киева, зарегистрировав аккаунты в электронных почтовых ящиках запрещенных российских почтовых сервисов.

"В частности, в октябре прошлого года во время выборов в местные советы злоумышленники распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине. Они искусственно повышали социальную напряженность в обществе. Занимались "накручиванием" количества голосов в соцопросах, искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей", – сказано в сообщении.

По данным следствия, оплату за свою деятельность владельцы ботофермы получали через запрещенные российские электронные кошельки, что позволяло обеспечить анонимность клиентов, заказывающих поддержку необходимой информации в соцсетях. Стоимость при этом варьировалась в зависимости от сложности технических заданий и целевой аудитории.

"Во время обысков по месту расположения ботофермы в одном из спальных районов Киева правоохранители обнаружили на серверном оборудовании программные продукты, которые находятся под санкциями. Изъята компьютерная техника и сим-карты операторов мобильной связи, которые использовались в противоправной деятельности", – отмечается в сообщении.

По этому факту ведется уголовное производство по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их производства) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.