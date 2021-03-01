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СБУ обнаружила крупную ботоферму мощностью 18 тысяч аккаунтов

Новини БізнесЦензор IT

СБУ обнаружила крупную ботоферму мощностью 18 тысяч аккаунтов

Служба безопасности Украины заблокировала работу ботофермы мощность более 18 тыс. аккаунтов, подконтрольной кураторам из страны-агрессора и некоторых украинских политических сил.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы установили, что ботоферму организовали трое жителей Киева, зарегистрировав аккаунты в электронных почтовых ящиках запрещенных российских почтовых сервисов.

"В частности, в октябре прошлого года во время выборов в местные советы злоумышленники распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине. Они искусственно повышали социальную напряженность в обществе. Занимались "накручиванием" количества голосов в соцопросах, искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей", – сказано в сообщении.

По данным следствия, оплату за свою деятельность владельцы ботофермы получали через запрещенные российские электронные кошельки, что позволяло обеспечить анонимность клиентов, заказывающих поддержку необходимой информации в соцсетях. Стоимость при этом варьировалась в зависимости от сложности технических заданий и целевой аудитории.

"Во время обысков по месту расположения ботофермы в одном из спальных районов Киева правоохранители обнаружили на серверном оборудовании программные продукты, которые находятся под санкциями. Изъята компьютерная техника и сим-карты операторов мобильной связи, которые использовались в противоправной деятельности", – отмечается в сообщении.

По этому факту ведется уголовное производство по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их производства) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Автор: Михайло Орлюк
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При сывочолом не одной фермы не закрыли, а наоборот развели малину, про наркоту что накрыла страну я уже молчу, щас вон тонны наркопроизводсв накрывают, надеюсь порохоботов тоже накроют, а то засрали все прастранство
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01.03.2021 14:43 Відповісти
Владимир Александрович,не забудьте еще про магазины Рошен упомянуть
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01.03.2021 19:30 Відповісти
 
 