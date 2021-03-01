Швейцария продолжит сотрудничать с Украиной для возвращения активов Януковича, – посольство

Швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возвращения замороженных активов бывшего президента Украины Виктора Януковича украинскому народу.

Об этом говорится в заявлении Посольства Швейцарии в Украине в Twitter.

Дипломаты уточнили, что прошло семь лет, как Федеральный совет Швейцарии принял решение о заморозке всех активов Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии.

"Реализуя эту меру, правительство Швейцарии хотел избежать риска присвоения украинских средств. С того времени швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возвращения этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении", – сказано в заявлении посольства.

Также отмечается, что в соответствии с швейцарским законодательством, максимальная продолжительность заморозки активов ограничена 10 годами.

Как сообщалось, ранее Латвия сняла арест и зачислила в свой государственный бюджет $30 млн, которые украинское следствие связывает с бизнесменом и бывшим депутатом от "Партии регионов" Юрием Иванющенко, близким к Виктору Януковичу, поскольку украинские суды не вынесли приговора в его отношении.

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