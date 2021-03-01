Центр обеспечения Минобороны и Генштаба ВСУ закупит автомобилей Skoda на 4,2 миллиона

Центр обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины договорился о закупке 7 автомобилей Skoda Octavia А8 на 4 199 300 грн.

Согласно договору от 27 февраля, который обнародован на портале "ProZorro", Центр обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ закупит у ООО "Автоцентр Киев" 7 автомобилей специального назначения на базе Skoda Octavia А8 ACTIVE за 599 900 грн каждый, из них 4 белых, 2 синих и 1 серый, передает Интерфакс-Украина.

Согласно договору, автомобили должны быть поставлены до 31 декабря 2021 года.