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ВР (2528) кнопкодавство (4)

В Раде запустили сенсорную кнопку для исключения "кнопкодавства"

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В Раде запустили сенсорную кнопку для исключения

Считывающая отпечаток пальца сенсорная кнопка голосования заработает в зале пленарных заседаний Верховной Рады на текущей неделе, что позволит исключить неперсональное голосование.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, передает Интерфакс-Украина.

"На прошлой неделе была проведена работа и тестирование для того, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Она работает, она прошла проверку соответствующей организации и с этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосования во время заседаний Верховной Рады", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что данная система не будет позволять "применять кнопкодавство в стенах Верховной Рады".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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