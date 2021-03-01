Зеленский анонсировал "суд в смартфоне"
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о перспективе внедрения IT-технологий в судебной системе.
Об этом он заявил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина30. Развитие правосудия", передает Офис президента Украины.
Президент отметил, что важным является устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда.
"Действенным шагом в этом могут стать IT-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне, мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, "большинство бюрократических процедур перейдет в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений".
Джерело: ОПУ
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показати весь коментар01.03.2021 11:22 Відповісти Мені подобається 0
Сергей Арт
показати весь коментар01.03.2021 11:43 Відповісти Мені подобається 0
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