В Украине выдали первые кредиты по программе льготной ипотеки под 7% годовых

С 1 марта стартовала программа "Доступная ипотека" под 7% годовых.

Церемония вручения первых кредитов состоялась во время форума "Украина.30", передает Укринформ.

Первые кредиты выдали "ОТП банк" и "Укргазбанк".

Как сообщалось, программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок - 20 лет, минимальный первый взнос - 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка - 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года.

Кабмин 15 февраля 2021 года увеличил максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

По ожиданиям Минфина, потенциально программой могут воспользоваться 5 тыс. семей, а плановый портфель ипотечных кредитов в 2021 году - 5 млрд грн.