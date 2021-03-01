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В Украине выдали первые кредиты по программе льготной ипотеки под 7% годовых

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В Украине выдали первые кредиты по программе льготной ипотеки под 7% годовых

С 1 марта стартовала программа "Доступная ипотека" под 7% годовых.

Церемония вручения первых кредитов состоялась во время форума "Украина.30", передает Укринформ.

Первые кредиты выдали "ОТП банк" и "Укргазбанк".

Как сообщалось, программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок - 20 лет, минимальный первый взнос - 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка - 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года.

Кабмин 15 февраля 2021 года увеличил максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

По ожиданиям Минфина, потенциально программой могут воспользоваться 5 тыс. семей, а плановый портфель ипотечных кредитов в 2021 году - 5 млрд грн.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Укринформ


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Шампанское и бутербродики канапе были?
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01.03.2021 10:52 Відповісти
ага, ага, ток на сайте отпбанка ни слова об этом...
30% мин взнос и мин ставка на первые 3 года больше 13%, дальше - больше...
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01.03.2021 15:03 Відповісти
В Украине выдали первые кредиты по программе льготной ипотеки под 7% годовых - Цензор.НЕТ 6553
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01.03.2021 15:35 Відповісти
 
 