Два украинских дипломата пытались вывезти из Польши валюту, золото и сигареты, – Кулеба (обновлено)
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что отозвал двух сотрудников посольства Украины в Польше, подозреваемых в коррупции.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Вчера (28 февраля, – ред.) двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем – их задержали на границе во время попытки вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий", – отметил Кулеба.
По его словам, против обоих сотрудников начнут дисциплинарное расследование относительно установленных фактов.
"Расследование будет тщательным и быстрым. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принять любое решение", – подчеркнул министр.
Также Кулеба добавил, что для подозреваемых "работа в посольстве закончилась".
Позднее в Государственном бюро расследований раскрыли детали задержания дипломатов.
Схему обнаружили следователи территориального управления ГБР во Львове по информации СБУ. К противоправным действиям были причастны действующие и бывшие работники Посольства Украины в Польше, а также военнослужащий Управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области.
Они незаконно перемещали товары подакцизной группы через границу в страны Евросоюза, используя дипломатические иммунитеты и привилегии, а также служебный транспорт.
"28 февраля микроавтобус остановили при выезде из пункта пропуска, за рулем которого был водитель Посольства и аташе по консульским вопросам Посольства Украины в Польше", – отмечают следователи.
Во время обыска было изъято: $140 тыс., 67,2 тыс. евро, 11,6 тыс. злотых, 16 кг золота и 8 826 блока с сигаретами.
Себестоимость изъятых табачных изделий составляет 1,5 млн грн.
Предварительная квалификация правонарушения: незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины).
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