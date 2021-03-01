Два украинских дипломата пытались вывезти из Польши валюту, золото и сигареты, – Кулеба (обновлено)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что отозвал двух сотрудников посольства Украины в Польше, подозреваемых в коррупции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вчера (28 февраля, – ред.) двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем – их задержали на границе во время попытки вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий", – отметил Кулеба.

По его словам, против обоих сотрудников начнут дисциплинарное расследование относительно установленных фактов.

"Расследование будет тщательным и быстрым. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принять любое решение", – подчеркнул министр.

Также Кулеба добавил, что для подозреваемых "работа в посольстве закончилась".

Позднее в Государственном бюро расследований раскрыли детали задержания дипломатов.

Схему обнаружили следователи территориального управления ГБР во Львове по информации СБУ. К противоправным действиям были причастны действующие и бывшие работники Посольства Украины в Польше, а также военнослужащий Управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области.

Они незаконно перемещали товары подакцизной группы через границу в страны Евросоюза, используя дипломатические иммунитеты и привилегии, а также служебный транспорт.

"28 февраля микроавтобус остановили при выезде из пункта пропуска, за рулем которого был водитель Посольства и аташе по консульским вопросам Посольства Украины в Польше", – отмечают следователи.

Во время обыска было изъято: $140 тыс., 67,2 тыс. евро, 11,6 тыс. злотых, 16 кг золота и 8 826 блока с сигаретами.

Себестоимость изъятых табачных изделий составляет 1,5 млн грн.

Предварительная квалификация правонарушения: незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины).