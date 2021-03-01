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індексація (20) пенсія (623)

В Украине с 1 марта запланирована индексация пенсии

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В Украине с 1 марта запланирована индексация пенсии

С 1 марта в Украине будут автоматически проиндексированы пенсии.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров 22 февраля. Увеличение размера пенсий составит 11%.

В Министерстве социальной политики напомнили, что этот показатель соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три предыдущих календарных года, предшествующих году.

"В результате реализации постановления ожидается, что пенсии повысятся для 8 млн человек. Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн", – отмечалось в сообщении.

Кроме того, постановлением повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 грн лицам, имеющим продолжительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Автор: Юлiя Недашківська
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Как мне нравится эта цифра- в среднем 308 грн. Это равносильно как средняя температура по палате- у одного 39,5, а у другог-35,8, а средняя 308 грн. И почему только 8млн. пенсионеров, а остальные -недостойны?
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01.03.2021 10:38 Відповісти
судьям и чиннушам повысят на 3-5 тысяч, а пенсионерам - на 100 грн. В среднем - на 308 грн))
та и нафиг те деньги пенсам? эпоха зубожиння давно закончилась... В Украине с 1 марта запланирована индексация пенсии - Цензор.НЕТ 8684
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01.03.2021 13:43 Відповісти
видимо я не достоин, мал еще, всего 61 с гаком, блть В Украине с 1 марта запланирована индексация пенсии - Цензор.НЕТ 3957
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01.03.2021 14:05 Відповісти
 
 