Транспортные предприятия за январь сократили перевозку грузов на 2,2%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе 2021 года сократили перевозку грузов на 2,2% по сравнению с январем 2020 года – до 42,8 млн тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период снизился на 0,7% – до 20,88 млрд ткм, передает Интерфакс-Украина.

Согласно статданным, в прошлом месяце железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 22,1 млн тонн грузов, что на 7,6% меньше, чем было в январе 2020года. Автомобильным было перевезено 12,7 млн тонн (-1,9%), водным – 0,2 млн тонн (-12,2%), трубопроводным – 7,8 млн тонн (+16,6%), авиационным – 0,01 млн тонн (+34,8%).