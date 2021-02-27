Украина вернет большую часть средств в деле "Приватбанка", – Венедиктова

Украине удастся вернуть большую часть средств в деле государственного "Приватбанка".

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире "Свобода слова", передает LIGA.net.

"Может, это будет не так быстро, как нам всем хочется. Может будет не вся сумма, которую мы отмечаем, – 5,5 млрд – но большая часть полностью вернется. А, может, потом после компенсации в хозяйственных и гражданских судах мы вернем и остальные еще и с компенсацией государства", – сказала она.

Генпрокурор отметила, что процессы идут и в уголовной юстиции, и в хозяйственных судах.

"И когда мы разговаривали с министром юстиции Денисом Малюськой, кажется, он называл цифру 400 производств, в которых государство защищает эти активы. Поэтому работа идет на всех фронтах, и я реально надеюсь, что это будет не только по этому конкретному кейсу, а это будет идти по всем направлениям, что мы сейчас и демонстрируем. Мы идем по всем направлениям", – отметила Венедиктова.

Как сообщалось, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.