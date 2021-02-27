Мошенники завладели 160 миллионами бизнесмена из Днепра, – Нацполиция

Представители Национальной полиции и Офиса генерального прокурора разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые мошенническим путем завладели средствами бизнесмена из Днепра в сумме 160 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что злоумышленники мошенническим путем завладели средствами бизнесмена из г. Днепр в сумме 160 млн грн. Установлено, что потерпевший и фигурант договорились о продаже корпоративных прав аграрных предприятий. В июле 2020 года, подделав документы, злоумышленники создали представление якобы о продаже прав, однако в то же время подали в разные суды заявления, чтобы после получения оговоренной оплаты признать недействительным факт продажи.

Правоохранители провели обыски в офисных, производственных помещениях и по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.

Постановлениями следственных судей на имущество и корпоративные права аграрных предприятий наложен арест.

Исполнителю правонарушения, 34-летнему жителю Днепропетровской области, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении и организаторам правонарушения из числа бывших высокопоставленных должностных лиц и их доверенным лицам.