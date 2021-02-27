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Fitch (304) рейтинг (892)

Fitch подтвердил кредитный рейтинг Украины со стабильным прогнозом

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Fitch подтвердил кредитный рейтинг Украины со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

"РДЭ Украины "B" отражает ее послужной список многосторонней поддержки и надежную основу макроэкономической политики, которая поддерживает относительно высокую степень устойчивости к шоку, вызванному коронавирусом", - отмечается в сообщении, передает Интерфакс-Украина.

Fitch указало, что показатели потенциала человеческого развития Украины выгодно отличаются от сравнимых по рейтингу стран, чистая внешняя кредиторская позиция близка к 13% ВВП, а долг сектора государственного управления несколько ниже медианного значения для уровня "B".

В то же время к недостаткам Украины относятся слабый уровень управления, высокая степень законодательного и судебного риска для реализации политик и низкая внешняя ликвидность по сравнению с высокими требованиями по обслуживанию суверенного внешнего долга.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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