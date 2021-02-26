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Коломойский не сможет продвигаться по госслужбе, пока не откажется от иностранного гражданства, – СНБО

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Коломойский не сможет продвигаться по госслужбе, пока не откажется от иностранного гражданства, – СНБО

Бизнесмен Игорь Коломойский не сможет продвигаться по государственной службе, пока не откажется от всех своих иностранных гражданств.

Об этом заявил Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО.

"Если Игорь Валерьевич будет иметь желание продвигаться на ступени государственной власти, он не сможет этого сделать, не отказавшись от тех гражданств, которые у него есть, кроме украинского, а вы знаете, как он сам говорил, у него не двойное, а тройное гражданство", - заявил Данилов, передает Интерфакс-Украина.

Данилов добавил "будет он это делать или нет - личное дело Игоря Валерьевича".

Как сообщалось, СНБО поручил Кабмину в течение ближайших двух месяцев разработать проект закона о двойном гражданстве, который поможет не допустить граждан других стран к управлению государством.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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