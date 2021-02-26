Глава ФГИ анонсировал конкурс на должность гендиректора "Центрэнерго"

Фонд госимущества Украины в понедельник, 1 марта, объявит конкурс на должность генерального директора ПАО "Центрэнерго".

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко на пресс-конференции.

"Сегодня (в пятницу) мы назначили нового и.о. руководителя предприятия, в понедельник объявим конкурс", – сказал Сенниченко, передает Интерфакс-Украина.

Сенниченко разъяснил, что первоначально кандидаты будут отобраны международными агентствами по поиску персонала, затем переданы на рассмотрение конкурсной комиссии при Кабинете министров.

На вопрос, почему ФГИ при первой смене руководства "Центрэнерго" летом 2020 года не заменил его дирекцию, Сенниченко ответил, что Фонд не мог этого сделать из-за отсутствия представления на такие действия со стороны руководителя предприятия. При этом он уточнил, что, согласно договоренностям с и.о. гендиректора "Центрэнерго" Александром Корчинским, предложения относительно руководящего состава должны были поступить от него на протяжении двух месяцев после назначения.

"Но у него не получилось", – добавил глава ФГИ.

При этом он сказал, что в пятницу для представления нового руководства пришлось заходить на предприятие при участии правоохранительных органов.

"Когда мы приехали на "Центрэнерго" представлять новое руководство, нам никто не открыл. Мы с полицией, со спецназом туда зашли", – пояснил Сенниченко, уточнив, что охрана ПАО уже сменена.

Вместе с тем Сенниченко отметил, что Корчинскому удалось вывести предприятие из кризиса, достигнув показателей прибыльности по результатам 2020 года в 50-100 млн грн. Кроме того, "Центрэнерго" внесло большой вклад в энергообеспечение Украины во время угольного кризиса. При этом, по его информации, убытки ПАО из-за закупок газа у НАК "Нафтогаз Украины" для включения в работу блоков на этом топливе составили около 500 млн грн.

Как сообщалось, 26 февраля Кабинет министров согласовал назначение Юрия Власенко исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".

Кроме того, ФГИ полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании.

В состав дирекции вошли Сергей Шульга (финансовый директор), Елена Волошина (директор по экономике), Алексей Кураков (коммерческий директор), Виталий Довгаль (директор по топливному обеспечению), Владимир Галущак (директор по энерготрейдингу), Виктор Спичка (директор по материально техническому обеспечению и инвестпроектах), а также Дмитрий Момонов (директор по правовым вопросам и корпоративному управлению).

В конце мая 2020 года Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток назначил гендиректором "Центрэнерго" Александра Корчинского, который сменил подконтрольного Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко. При этом Потапенко оставался работать в дирекции госкомпании до сегодняшнего дня.

После смены менеджмента энергокомпания продолжила заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная генкомпания "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал руководителей "Центрэнерго" "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.