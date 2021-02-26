Столичный ГАСК отказался разрешить строительство центра развлечений под "мостом Кличко"

Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева 23 февраля отказал ООО "Этрекс" в выдаче разрешения на строительство развлекательного центра в Центральном парке культуры и отдыха.

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, сообщают Наші гроші.

Основаниями для отказа стало несоответствие объекта требованиям строительных норм и непредставление ряда необходимых документов.

В частности, в заявке не было информации о согласовании проектной документации уполномоченным органом охраны культурного наследия, а также проектной документации на строительство.

Кроме того, заказчик строительства не предоставил в ГАСК информацию о внесении проектной документации в градостроительный кадастр, а также ряд других документов.

Градостроительные данные и ограничения на это строительство были выданы "Этрексу" в марте 2013 года. В августе 2018 года фирма получила экспертный отчет по этому проекту, предусматривающий возведение двухэтажного здания площадью 530 кв. м.

Строительство запланировано на участке площадью 0,9 га. Рядом в аренде ООО "Этрекс" еще два участка площадью 0,22 га и 0,45 га по ул. Владимирский спуск, 4 и 6. Эти участки фирма получила в аренду в 2003-2004 годах под строительство административного здания, гостиницы и развлекательного комплекса. Срок аренды истекает в 2028-2029 годах.

Как сообщалось, в прошлом году "Этрекс" через суд обязал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА предоставить ему градостроительные условия и ограничения для проектирования гостиничного комплекса с общественными помещениями на участке 0,45 га на Владимирском спуске, 6.

Отметим, что рядом с 0,76 га "Этрекс" еще 0,75 га (0,14 га и 0,61 га по ул. Владимирский спуск, 4) находится в аренде связанной компании – ПАО "Строительные технологии".

При этом на одном из участков, который арендует ЧАО "Строительные технологии", стоят опоры "моста Кличко".

Собственниками ООО "Этрекс" указаны ПАО ЗНВКИФ "Авераж" и ООО "Инвестмент менеджмент групп", конечным бенефициарным собственником которых является Дмитрий Буряк, известный на рынке как девелопер строительных проектов "DeVision" в Литве и Украине, а также производитель биологически активных добавок. Руководителем "Этрекс" с 2013 года является Юрий Нестерук.

Генподрядчиком строительства указано ООО "Дана", владельцами которого являются ПАО ЗНВКИФ "Авераж" и ООО "Трейд-Инвест", которые контролирует Дмитрий Буряк.