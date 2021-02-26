Дочерний банк французского Credit Agricole в Украине выплатит 1 миллиард дивидендов

АО "Креди Агриколь Банк" приняло решение о выплате 986,06 млн грн дивидендов из нераспределенной части прибыли за 2019 год.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает FinClub.

Решение о выплате дивидендов владельцам привилегированных и простых акций принято единственным акционером банка 8 февраля и в одобрено наблюдательным советом 26 февраля.

Срок выплаты дивидендов установлен с 1 марта по 30 апреля 2021 года.

Как сообщалось, "Креди Агриколь Банк" по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 927,3 млн грн.

Чистая прибыль "Креди Агриколь Банк" по итогам 2019 года составила 1,73 млрд грн, что на 18% или на 267 млн грн больше, чем за 2018 год.

Креди Агриколь Банк" (ранее – "Индэкс-Банк") основан в 1993 году. Единственным его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года "Креди Агриколь Банк" по размеру общих активов занимал 11 место (47,69 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.