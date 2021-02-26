Черновцы с завтрашнего дня вводят карантинные ограничения "красного" уровня

Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести на территории региона карантинные ограничения "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Черновицкого городского совета.

Как сообщается, карантин в регионе усиливается с 00:00 27 февраля и продлится как минимум до 10 марта.

В частности запрещается:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и тому подобного), кроме предоставления услуг по адресной доставки заказов и заказов на вынос;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, в части развлекательных зон; прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей учреждении культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности, осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использования персоналом, кроме актеров (во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов и защитных масок, закрывающих рот и нос, в том числе изготовленных самостоятельно. Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников;

посещение учебных заведений всех типов и форм собственности, кроме заведений дошкольного образования и специального образования.

Как сообщалось, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести в Ивано-Франковской области с 26 февраля "красный" уровень эпидемической опасности из-за стремительного распространения коронавируса и усиленные ограничительные меры, включая запрет посадки и высадки пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания, на въезде в область установлены 16 контрольно-пропускных пунктов с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В связи с заполненностью больниц в области открыт первый временный мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом на территории Богородчанской центральной районной больницы.