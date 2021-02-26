Почта Японии возобновила доставку посылок в Украину

Почта Япония с 26 февраля возобновила доставку экспортных отправлений в Украину после локдауна, введенного в стране в декабре прошлого года.

Как сообщает пресс-служба "Укрпошты", теперь компания сможет доставить заказанные украинцами отправления EMS и авиаотправления.

Отмечается, что в почте Японии действовали ограничения по доставке почтовых отправлений в другие страны, тогда как Укрпочта не прекращала экспорт в эту страну даже в период пандемии.

В январе 95% отправлений EMS доставлялись к почте Японии в течение 7 дней, 5% – в течение двух недель.

В "Укрпоште" напомнили, что компания в начале карантина обеспечивала доставку отправлений EMS в 57 стран, а сейчас эти отправления доставляются в 120 стран. Ожидается, что после стабилизации авиасообщение и восстановления полноценной работы национальных почтовых операторов, сервис будет доступен для доставки в 195 стран.

Напомним, EMS – это сервис ускоренной международной доставки, который предоставляют национальные почтовые операторы, являющиеся участниками Всемирного почтового союза.