"Нафтогаз" снизил цену газа для поставщиков отопления на февраль

В феврале 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 6 841 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что почти на 7% ниже, чем в январе.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

"Ситуация в Украине соответствует европейскому тренду к уменьшению спроса на энергоносители из-за потепления. За последнюю неделю в Европе спотовые цены на газ снизились на 6%. В марте ожидается дальнейшее падение цен на европейских газовых хабах, которое определит вектор ценообразования и в Украине", – отмечается в сообщении.

В "Нафтогазе" уточнили, что решение о цене газа в феврале принято с соблюдением норм п. 13 постановления Кабмина № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", установившего формулу определения максимально допустимого уровня цен на газ для производителей тепла.

Как сообщалось, 9 февраля Кабинет министров, представители местной власти, Нацкомиссии по госрегулированию тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги (НКРЭКУ) и НАК "Нафтогаз Украины" подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду расти не будут.

Согласно Меморандуму, "Нафтогаз" предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф.

До 1 мая 2021 года правительство, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины должны определить источники компенсации этой разницы в ценах.