Транспортные предприятия в январе сократили перевозку пассажиров на 45%, – Госстат

Транспортные компании Украины в январе 2021 года перевезли 187,1 млн человек, что на 44,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, пассажирооборот транспортных компаний за отчетный период составил 3,7 млрд пасс./км, что на 52,1% меньше этого показателя за указанный период прошлого года, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом за январь текущего года воспользовалось 5,4 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 51,8% меньше, чем в январе 2020 года, а услугами автомобильного транспорта – 80,5 млн пассажиров (на 44,7% меньше).

Авиационный транспорт сократил перевозку пассажиров на 65,4% – до 0,3 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, в январе трамваями воспользовалось 26,5 млн пассажиров (сокращение на 46,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее), метрополитеном – 32,1 млн (сокращение на 41,2%), троллейбусами – 42,3 млн (сокращение на 44,8%).

Как отметил Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.