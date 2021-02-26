БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
647 відвідувачів онлайн
Новини ПромисловістьТранспорт
559 0
дороги (1472) Коломойський (1725) ремонт (1344) Укртатнафта (232)

НПЗ Коломойского возобновляет производство битума для ремонта дорог

Новини БізнесЦензор Промисловість Транспорт

НПЗ Коломойского возобновляет производство битума для ремонта дорог

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ Игоря Коломойского и партнеров) начало принимать заявки от покупателей на отгрузки дорожного битума марки 70/100 с поставкой автотранспортом.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Цена ресурса сформирована на уровне 15 500 грн за тонну.

Как отмечает издание, в текущем году битумный сезон начался в одно время с прошлым годом – в 2020 году реализация битума "Укртатнафтой" также стартовала 26 февраля.

Как сообщалось, в 2020 году Кременчугский НПЗ увеличил производство битума на 53,1% – до 329 тыс. тонн с 219 тыс. тонн в 2019 году, заняв 27% рынка.

В целом объем рынка битумов в 2020 году составил рекордные 1,19 млн тонн.

Ранее главный технолог ПАО "Укртатнафта" Юрий Голич отмечал, что в планах компании увеличить производство битума в текущем году до 400 тыс. тонн.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  еnkorr


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 