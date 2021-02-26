К программе льготной ипотеки под 7% присоединились первые семь банков
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Первые семь банков подписали соглашения с Фондом развития предпринимательства в рамках программы "Доступная ипотека 7%", это - государственные "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк", а также коммерческие "Глобус", "Мегабанк", "ОТП Банк" и "Кредобанк".
"На сегодня готовы подписать договоры семь банков. В ближайшее время к программе присоединятся и другие", – сказал министр финансов Сергей Марченко в ходе пресс-брифинга перед подписанием соглашения 26 февраля, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, новый механизм льготной ипотеки будет запущен через Фонд развития предпринимательства, который реализует программу "Доступные кредиты 5-7-9%".
Согласно последним изменения в правилах программы "Доступная ипотека", кредиты будут предоставлять под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.
Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года.
Будь ласка, зачекайте...
а так да, жить в Киеве прикольно, ямы с кипятком,
торчащие высоковольтные кабеля, экстрим, надо платить
Плюс еще пару карантинов. Плюс массовый отъезд.
Там не так просто все с кредитом, доход берут с белых зп. А у нас вон у журналистов 2500 грн официалка.
Для того чтобы взять кредит нужно иметь стабильную работу, чтобы потом не ныть что квартирку забирают.
Нужно отдать по итогу сумму 2 раза больше.
Есть ограничения по площади и сам кредит дается на сумму не больше 2 млн грн 7 тыс баксови нужно отдать там еще какой-то взнос.
Так шо держите карман шире. Экономика проседает, ввп падает, люди выезжают из страны.
А ну и тубик, больницы закрывают, качество лечения такое себе....
Молодежь голосует не в пользу Украины, зачем покупать такое если, через 5-10 лет оно не будет стоить нифига.
Раньше в Киев учиться приезжали, а вузы будут сокращать да и школы тоже.
Если даже спрос уйдет к застройщикам кому-то нужно будет снижать йену чтобы привлечь покупателя.
В пятницу ни главный офис ОщадБанка, ни регионы об этой программе--ни сном ни духом...