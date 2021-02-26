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К программе льготной ипотеки под 7% присоединились первые семь банков

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К программе льготной ипотеки под 7% присоединились первые семь банков

Первые семь банков подписали соглашения с Фондом развития предпринимательства в рамках программы "Доступная ипотека 7%", это - государственные "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк", а также коммерческие "Глобус", "Мегабанк", "ОТП Банк" и "Кредобанк".

"На сегодня готовы подписать договоры семь банков. В ближайшее время к программе присоединятся и другие", – сказал министр финансов Сергей Марченко в ходе пресс-брифинга перед подписанием соглашения 26 февраля, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, новый механизм льготной ипотеки будет запущен через Фонд развития предпринимательства, который реализует программу "Доступные кредиты 5-7-9%".

Согласно последним изменения в правилах программы "Доступная ипотека", кредиты будут предоставлять под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+1
тупо схема по распилу, не более
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27.02.2021 09:15
+1
да, только людишки становятся на лыжи и едут подальше,
а так да, жить в Киеве прикольно, ямы с кипятком,
торчащие высоковольтные кабеля, экстрим, надо платить
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27.02.2021 09:18
+1
Так ПОДПИСАЛИ или ГОТОВЫ ПОДПИСАТЬ?
В пятницу ни главный офис ОщадБанка, ни регионы об этой программе--ни сном ни духом...
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28.02.2021 15:17
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Удивительно но такие квартиры в новострое есть и даже в относительно центре на Жилянськой или метро Палац Україна. Но это пустые стены и однушка до 50 квадратов хотя я был удивлен. Скоро они все подорожают
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27.02.2021 09:14 Відповісти
да, только людишки становятся на лыжи и едут подальше,
а так да, жить в Киеве прикольно, ямы с кипятком,
торчащие высоковольтные кабеля, экстрим, надо платить
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27.02.2021 09:18 Відповісти
Чтобы не быть голословным - Жилянська 68 ЖК тридцать восьмая жемчужина - куча квартир 75-90к. Налетай пока дают . Застройщик Kadorr Group на этом законе неплохо подогреется
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27.02.2021 09:23 Відповісти
Ага будет декларирование и "подогреются" все.

Плюс еще пару карантинов. Плюс массовый отъезд.

Там не так просто все с кредитом, доход берут с белых зп. А у нас вон у журналистов 2500 грн официалка.

Для того чтобы взять кредит нужно иметь стабильную работу, чтобы потом не ныть что квартирку забирают.

Нужно отдать по итогу сумму 2 раза больше.

Есть ограничения по площади и сам кредит дается на сумму не больше 2 млн грн 7 тыс баксови нужно отдать там еще какой-то взнос.

Так шо держите карман шире. Экономика проседает, ввп падает, люди выезжают из страны.

А ну и тубик, больницы закрывают, качество лечения такое себе....

Молодежь голосует не в пользу Украины, зачем покупать такое если, через 5-10 лет оно не будет стоить нифига.

Раньше в Киев учиться приезжали, а вузы будут сокращать да и школы тоже.
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27.02.2021 11:13 Відповісти
А и дома должны быть не младше 14 года так шо застройщики то знают, что за спрос нужно конкурировать и наверное такое, шоб спрос к ним ушел... Хотя такое себе предложение.

Если даже спрос уйдет к застройщикам кому-то нужно будет снижать йену чтобы привлечь покупателя.
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27.02.2021 11:17 Відповісти
тупо схема по распилу, не более
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27.02.2021 09:15 Відповісти
Так ПОДПИСАЛИ или ГОТОВЫ ПОДПИСАТЬ?
В пятницу ни главный офис ОщадБанка, ни регионы об этой программе--ни сном ни духом...
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28.02.2021 15:17 Відповісти
По-моему этот лохотон уже сто раз проходили, через год-два накатит какая-то жопа или влсть поменяется и эти проценты взлетят до небес.
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01.03.2021 10:28 Відповісти
 
 