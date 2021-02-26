"Укртелеком" Ахметова снизил чистый доход на 2%

ПАО "Укртелеком" в 2020 году сократило чистый доход 2% – до 6,21 млрд грн.

Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Курмаз на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина

При этом показатель EBITDA увеличился на 4,8% – до 1,7 млрд грн, маржа EBITDA – на 1,8 процентных пункта, до 27,3 по сравнению с аудированной отчетностью оператора за 2019 год.

Капитальные инвестиции компании сократились на 0,5% – до 688 млн грн.

В 2020 году "Укртелеком" построил 10 тыс. км волоконно-оптических линий связи, обеспечив 270 тыс. домохозяйств возможностью подключения к сети оптического интернета.

Всего, по данным оператора, за 2020 год к сети скоростного оптического интернета были подключены 135 объединенных территориальных общин, более 200 медицинских учреждений, почти 500 учебных объектов и 250 объектов бизнес-концентрации. В целом за прошедший год количество пользователей оптического интернета от "Укртелекома" выросло вдвое – до почти 170 тыс.

По состоянию на начало 2021 года сеть интернет-доступа "Укртелекома" охватывает 3322 населенных пункта.

"Чистая прибыль есть, и мы ожидаем, что она будет солидной", – заявил генеральный директор "Укртелекома", отметив, что компания не планирует раскрывать этот показатель до окончания аудита финотчетности.

В общем доход от телекоммуникационных услуг составил 5 млрд грн. Частным абонентам было предоставлено услуг на более 3 млрд грн, бизнес-потребителям - почти 1,4млрд грн, доход от услуг операторам превысил 520 млн грн.

Доход оператора от предоставления услуг интернета и передачи данных в 2020 году вырос на 7%, до 2,09 млрд грн.

Доход от фиксированной телефонии сократился на 15%, до 2,17 млрд грн.

"Укртелеком" в 2020 году обслуживал 1,54 млн абонентов фиксированной связи, 900 тыс. абонентов услуги доступа к интернету и 65 тыс. абонентов телевидения в В2С-сегменте. Доходы в этом сегменте от телефонии сократились на 20% – до 1,49 млрд грн, доходы от услуги предоставления доступа к интернету выросли на 6% - до 1,46 млрд грн.

В В2В сегменте по итогам 2020 года оператор обслуживал 700 тыс. абонентов фиксированной телефонии со средним ARPU 76 грн без ПДВ (70 грн в 2019 году), 131 тыс. абонентов услуги доступа к интернету со средним ARPU 238 грн (195 грн в 2019 году).

Кроме того, "Укртелеком" предоставляет 23 тыс. линий облачной АТС (+14,5 к 2019 году), 5,8 тыс. юнитов датацентра, обслуживает 1,1 тыс. экранов бизнес-телевидения.

Доход в В2В сегменте от телефонии за указанный период снизился на 1% - до 682 млн грн, от интернет сервисов на 7% - до 596 млн грн.

Доходы компании от коммерческой аренды в 2020 году выросли на 14% - до 332 млн грн, от технологической аренды - сократились до 104 млн грн (134 млн грн в 2019 году).

Доходы от реализации технологического лома в части реализации лома кабеля сократились на 13,5%, до 230 млн грн, от реализации устаревшего оборудования выросли на 93,3% - до 458 млн грн.

Курмаз также отметил наличие дебиторской задолженности государства перед оператором за предоставление услуг льготным категориям населения, которая по итогам 2020 года составила порядка 116 млн грн.

В лидерах по задолженности Киевская область (22 млн грн), Киев (18 млн грн) и Черниговская область (17 млн грн).

В 2020 году платежи и сборы в бюджеты всех уровней, осуществленные оператором, составили почти 1,9 млрд грн.

Данные за 2020 год "Укртелеком" предоставил согласно неаудированной финансовой отчетности.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS. Конечным собственником компании является Ринат Ахметов.