Дефицит госбюджета в январе составил 5,7 миллиарда, – Казначейство

Дефицит государственного бюджета Украины в январе 2021 года составил 5,7 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда – 10,5 млрд грн при запланированных 26,6 млрд грн.

По данным Государственной казначейской службы, доходы госбюджета в январе составили 66,2 млрд грн, в том числе по общему фонду – 57,6 млрд грн при плане в 54 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

В том числе поступления от уплаты налогов в январе составили 55 млрд грн, что на 3,2 млрд грн больше плана (51,7 млрд грн). Перевыполнение плана обеспечил рост внутренних налоговых поступлений до 41 млрд грн при ожидаемых 37,5 млрд грн.

В частности, акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию подакцизных товаров в январе принес свыше 1 млрд грн при запланированных 0,4 млрд грн. Налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджет возмещения принес свыше 16 млрд грн против запланированных 13,7 млрд грн.

Экологический налог в январе принес в бюджет 32 млрд грн вместо ожидаемых в январе 27 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

Расходы госбюджета в минувшем месяце составили 71,5 млрд грн, в том числе по общему фонду – 68,3 млрд грн при плане в 80,8 млрд грн.

Заимствования в январе составили 37,34 млрд грн, в том числе внешние – 345 млн грн. Погашения в минувшем месяце были на уровне 23,6 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам – 1 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,85 млрд грн по общему фонду, расходы – 1,32 трлн грн и 1,18 трлн грн соответственно.